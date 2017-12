Artistul Doru Stănculescu, luat pe sus de jandarmi

Printre participanţii la mitingul anti-Băsescu, care a avut ghinionul să fie luat pe „sus” pe jandarmi, s-a numărat şi artistul Doru Stănculescu. El a fost ridicat de poliţişti sâmbătă seară, din faţa Palatului Cotroceni. Doru Stănculescu a fost băgat în dubă şi dus la secţia 22 Poliţie, fiind acuzat de tulburarea ordinii publice. „Aseară am ajuns la spartul târgului, cu un banner pe care scria: „Băsescule, marş!”. Am fost ridicat de jandarmi, mi s-a sucit mâna la spate, am fost băgat în dubă, mi s-au sfâşiat şi pantalonii, care s-au agăţat de un cui. (...) Mi s-a făcut şi un proces verbal pe care nu l-am semnat şi nici nu-l voi semna. Mi-au zis că mi-l vor lipi de uşă şi voi lua o amendă între 300 şi 1.000 de lei. M-au dus la secţia 22. Mi-au făcut proces verbal pentru tulburarea ordinii publice şi ofensă adusă autorităţii”, a spus Stănculescu, la Antena 3. „Eu m-am adresat unei persoane pe nume, Băsescule! Şi i-o zic şi acum! Au vrut să mă amprenteze şi să mă fotografieze, am refuzat. Mi-au zis că n-am avut autorizaţie, iar eu le-am zis că nici pe 21 decembrie 1989 n-am avut. Nu m-au mai întrebat multe, i-am întrebat eu pe ei. Le-am şi cântat, deşi nu ştiau cine sunt”, a susţinut artistul, care a povestit că încă două persoane au fost săltate odată cu el, şi ele fiind fotografiate şi amprentate.