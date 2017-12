Artistul plastic Cristian Todie își prezintă geniala invenție la Constanța

Tomis Mall Art Gallery, sala expozițională situată la etajul 1 al Tomis Mall Constanța, va găzdui, joi, 15 decembrie a.c., începând cu ora 17, un eveniment cultural inedit. Artistul plastic constănțean Cristian Todie, care trăiește și creează, de peste 40 de ani, în Franța, la Paris, își va prezenta Cartea-obiect, o creație care a fost lansată în premieră mondială la Salonul cărţii de la Paris în urmă cu trei ani - martie 2013, și apoi a fost prezentată, în aprilie 2013, și la Constanța, când artistul vizual a profitat de o scurtă vizită în oraşul natal, reuşind să-i uluiască pe constănţeni cu noul său model revoluţionar de carte, fiind prezent în campusul Universităţii „Ovidius” cu prilejul vernisajului unei expoziţii de icoane pictate pe sticlă de studenţii Facultăţii de Arte. Todie, acum în vârstă de 62 de ani, este un experimentat şi complex artist, cochetând la nivel înalt cu pictura şi sculptura, fiind copist, matematician şi inventator cu brevet cu 11 revendicări. Artistul își cucerește publicul de fiecare dată, așa cum a făcut-o la Constanța acum mai bine de trei ani, cu prezentarea propriei invenţii: o carte circulară care poate fi pliată şi care oferă imagini şi informaţii din toate poziţiile paginilor ei flexibile şi uşor de parcurs.

PE URMELE LUI BRÂNCUŞI

Cu ocazia vizitei sale la Constanța din 2013, artistul declara în exclusivitate pentru Telegraf: „Am plecat din ţară în 1975, am trecut Dunărea înot noaptea, am trecut din Iugoslavia în Italia, printre gloanţe de AKM şi am ajuns la Paris. Am asimilat şi acaparat nu doar tot ceea ce înseamnă Brâncuşi, ci tot ceea ce înseamnă artă, am încercat să mă agăţ de neant. Ca să vii cu ceva original trebuie să cunoşti totul, de la Alfa la Omega, şi abia apoi poţi da naştere originalităţii şi autenticităţii în creaţie. Chiar dacă a plecat într-un context mai favorabil decât al meu, Brâncuşi nu s-a pretat să lucreze conform curentelor vremii la Paris, ci şi-a urmărit propria viziune”, a mărturisit sculptorul constănţean. „Sunt constănţean, de pe strada Cuza Vodă. Îmi lipseşte Constanţa, îmi lipsesc constănţenii pe care îi iubesc şi care sper să-şi păstreze încrederea în ei şi în artă”, a mai spus Cristian Todie.

„Acuzat” de genialitate, de cei care au avut ocazia să răsfoiască paginile cărţii circulare, cuprinzând informaţii despre activitatea sa, Cristian Todie a declarat pentru "Telegraf" că arta este un fenomen extrem de important în evoluţia oricărei comunităţi. "Arta, combinată cu ştiinţă, aduce şi beneficii economice. Un artist este conştient de ceea ce face.”, a opinat artistul.

Autorul, acum în vârstă de 62 de ani, şi-a intitulat cartea-obiect cu dimensiunea de trei metri, prezentată ulterior şi la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2016, sub egida Institutului Cultural Român,Todiebookşi a comparat-o cu un obiect de artă interactiv, ce nu poate fi „îngropat" într-o bibliotecă. Potrivit artistului, forma cărţii sale antrenează creierul și mâinile și poate trezi nu numai interesul cititorilor şi al celor care lucrează în publicitate, ci și pe al tuturor celor care au o largă deschidere spirituală.

Artistul a mărturist într-un interviu pentru Paris Match că inspiraţia l-a „găsit" în urmă cu zece ani, această carte reprezentând o viziune a transpunerii în artă a celor două mari pasiuni ale sale: arta și geometria. În același interviu, Cristian Todie declara: "Doresc să deschid o cale spre o realitate paralelă cu această carte-obiect. Todiebook-ul este precum Cubul lui Rubik. Îi dau numele meu, nu din aroganță, ci pentru a-l proteja."

În cea de a doua parte a evenimentului, va fi prezentat un alt concept artistic revoluționar personal al lui Cristian Todie, intitulat "Fracturare spațio-temporală", prin care acesta consideră că un artist nonconformist poate evada din spațiul euclidian.

Ineditul eveniment cultural va fi prefațat de către dr. Daniela Țurcanu Caruțiu, profesor universitar al Facultății de Arte din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța.

Citește și:

Cristian Todie a adus acasă o carte „din viitor”