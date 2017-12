Artmark și Goldart încep sezonul licitațiilor de artă

Amatorii de artă, atât simpli iubitori de frumos, cât și colecționari care doresc să-și adauge în suita de opere atent alese, de-a lungul timpului, creații de un inegalabil rafinament, purtând semnături celebre, au prilejul să participe la licitațiile organizate de principalele case de gen din România, Artmark și Goldart. Și pentru că toamna este, întotdeauna, un sezon bogat în evenimente culturale, luna septembrie este dedicată unor expoziții de artă cu lucrări de excepție, urmate de licitații adresate deopotrivă colecționarilor din țară și de peste hotare. Casa ce dă startul noului sezon de licitații de artă este Artmark, care organizează, luna aceasta, trei evenimente speciale.

„CORNELIU BABA ŞI DISCIPOLII” Astfel, Artmark îi invită pe toți cei interesați la o licitaţie-omagiu dedicată unuia dintre cei mai mari portretişti români, Corneliu Baba, care se va desfăşura pe 23 septembrie, de la ora 19.30, la Athenee Palace Hilton din Capitală. Licitaţia „Corneliu Baba şi discipolii” cuprinde lucrări semnate de Mircea Ciobanu, Ştefan Câlţia, Sorin Ilfoveanu, Cornel Antonescu etc.

În aceeaşi seară vor fi prezentate, în cadrul licitaţiei „Ceramica secolului XX”, o selecţie de obiecte ceramice pictate de Salvador Dali, Pablo Picasso, Ştefan Câlţia, Silvia Radu, Jules Perahim etc.

IMPRESIONISM ŞI POSTIMPRESIONISM ROMÂNESC Pe 24 septembrie, de la ora 19.30, tot sub egida Artmark are loc, la Athenee Palace Hilton, „Licitaţia de Impresionism şi Postimpresionism Românesc”, în care se vor regăsi lucrări semnate de marii artişti Nicolae Grigorescu, Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu etc.

Expoziţia operelor din cele trei licitaţii este deschisă în perioada 12-23 septembrie la Artmark, Palatul Cesianu-Racoviță, str. C.A. Rosetti nr. 5.

Printre vedetele licitațiilor se numără lucrarea lui Corneliu Baba „Copilul arlechinului”, din 1982, ulei pe pânză, cu o valoare estimativă de 40.000 - 60.000 de euro. O altă creație ce va fi râvnită, cu siguranță, de cunoscători este „Fetița în roșu” a lui Nicolae Grigorescu, din 1867, tot ulei pe pânză, cu o valoare estimativă de 30.000 - 50.000 de euro.

O altă casă de gen din Capitală, care continuă sezonul licitațiilor de artă, este Goldart. Licitația 130 a casei Goldart-Ghildush propune iubitorilor de frumos, pe 29 septembrie, o nouă ofertă compusă deopotrivă din obiecte de artă ambientală și artă vizuală. Vase decorative, provenite din ateliere europene și orientale de marcă, realizate în tehnici sofisticate, dar și piese utilitare - de la obiecte de toaletă la accesorii vestimentare și piese pentru servit masa - pot satisface exigențele oricărui cumpărător. Licitația are loc pe 29 septembrie, de la ora 19.00, la Galeria Goldart-Ghildush, sub titulatura „Eleganță, expresivitate, aplicație”.

În aceeași seară, Goldart propune spre vânzare și o selecție de pictură și grafică contemporană, care a urmărit nu doar notorietatea autorilor, ci și eleganța formelor din opera acestora. Dintre ele distingem pregnanța unor personaje create de: Iacob Lazăr, Sorin Ilfoveanu, Radu Dărângă, Valeriu Deaca, Ion Iancuț și Gabriela Christu, dar și rafinamentul unor naturi statice semnate de Dinu Pacea, Silviu Oravițan și Alma Redlinger.

Tot pe 29 septembrie, Goldart propune și o colecție de „Nuduri și portrete”. Astfel, în licitația cu numărul 130 a casei se regăsesc multe nuduri lucrate fie în creion, cum este cel semnat de Corneliu Baba, fie în ulei, ca cele realizate de Ecaterina Cristescu Delighioz, Niculina Dona Delavrancea sau Ion Panteli Stanciu, fie în marmură, ca cel intitulat „Calvar”, de Marcel Guguianu.

Dintre portrete se disting „Portretul unei doamne” de G.D. Mirea, datat 1921, lucrat la scară monumentală, într-o notă discretă a unor ușoare anvelopări luminoase și a clar-obscurului, respectiv „Lucreția cu pălărie” de Gheorghe Petrașcu, pictat într-o cromatică arhitecturală, cu gravitate solemnă, în care figura se reliefează subtil pe fundalul sobru. Voluptatea pastei, accentele de galben și albastru încununează întreaga construcție și conferă figurii senzualitate.