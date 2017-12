AS Carvăn a câştigat finala Cupei României la fotbal, faza pe judeţ

Duminică, la Techirghiol, a avut loc finala Cupei României la fotbal ediţia 2010-2011, faza pe judeţ, între CS Agigea şi AS Carvăn, două formaţii care în acest sezon au promovat din Campionatul Judeţean în Liga a IV-a. Meciul a fost câştigat de echipa din Carvăn, care s-a impus, cu 4-3 (2-1), prin golurile marcate de Ad. Pitu (15, 40, 59) şi E. Anghel (73), respectiv M. Cazacu (8), A. Rusu (61) şi M. Niţă (75). De remarcat că echipa din Agigea a fost nevoită să înlocuiască doi jucători din cauza unor accidentări, pe Ţeican şi Cazacu. A fost un meci jucat cu multă ambiţie de ambele formaţii, poate chiar prea multă uneori: s-au acordat în total 14 cartonaşe galbene (8 Agigea, 6 Carvăn) şi două roşii: Ad. Pitu, în min. 85, pentru cumul de cartonaşe galbene, şi Al. Almaghe, după meci, pentru injurii la adresa arbitrului Gelu Dimaca. AS Carvăn va reprezenta judeţul Constanţa în primul tur al fazei naţionale a Cupei României, programat în luna iulie.

Au evoluat - AS Carvăn (antrenor Ion Sîrbu): C. Resmeriţă - V. Macaşoi, C. Dăileanu, M. Geileanu, C. Goga, Ad. Pitu, E. Anghel, S. Culeafă (89 S. Salim), C. Roşca, I. Pană, Cr. Goga (rezerve: V. Diacu, I. Sîrbu, Fl. Răducanu, E. Amet); CS Agigea (antrenor Marius Niţă): Cr. Drăgulin - I. Manea, Ad. Tănase, P. Iacobuţă, S. Ţeican (37 Cr. Mirciu), C. Gechereanu, C. Miron, M. Nicolae, Gab. Chelariu (46 Al. Almaghe), M. Cazacu (49 M. Niţă), A. Rusu (rezerve: I. Nasture, Al. Rizea). Au arbitrat: Gelu Dimaca - Cosmin Stoian şi Bela Szoke. Observator: Lucian Cîrjă.