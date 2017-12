AS Frontiera Tomis Constanţa este vicecampioană naţională la oină

Returul Campionatului Naţional de Oină pentru seniori, competiţie organizată de Federaţia Română de Oină şi Ministerul Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Consiliul Judeţean Maramureş, Direcţia pentru Sport a Judeţului Maramureş, Primăria Tg. Lăpuş, AS Lăpuşul Tg. Lăpuş şi Radio Antena Satelor şi desfăşurată la finalul săptămînii trecute la Tîrgu Lăpuş, pe terenul AS Lăpuşul, a adus o mare surpriză. Pentru prima oară în istoria sportului naţional al României, titlul de campioană naţională a fost cîştigat de Biruinţa Gherăieşti, formaţia nemţeană reuşind să spargă dominaţia impusă în ultimii ani de AS Frontiera Tomis Constanţa şi Straja Bucureşti. Clasaţi pe locul al treilea după turul desfăşurat la Turnu Roşu (jud. Sibiu), în luna mai, constănţenii au reuşit să recupereze diferenţa faţă de Straja, avînd nevoie de un succes în ultima zi a întrecerii, în meciul cu Biruinţa, pentru a-şi păstra titlul de campioni. Întîlnirea a fost extrem de dramatică, cele două echipe încheind la egalitate, 18-18. De altfel, nemţenii au terminat la egalitate şi partida cu cealaltă candidată la titlu, Straja, 17-17. “Pentru Biruinţa este cea mai mare performanţă din istoria clubului. Pentru cei care nu au văzut meciurile din retur, se poate spune că a fost o surpriză, însă nemţenii au jucat bine. Totuşi, la cum a evoluat în retur, Frontiera Constanţa putea să cîştige titlul de campioană. În meciul decisiv, cu Biruinţa, constănţenilor le-a lipsit concentrarea şi nu au obţinut victoria necesară. Oricum, cele trei întîlniri între candidatele la titlu au fost extrem de spectaculoase, cu dese răsturnări de scor”, a spus preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre. La întrecere nu au fost prezente ultimele două clasate la finalul turului, Spicul Horia şi Viaţa Nouă Olteni. Rezultatele înregistrate de Frontiera: 34-5 cu Crasna Gorj, 24-8 cu Dinamic Coruia, 26-23 cu Straja, 32-3 cu CSM Rîmnicu Sărat, 26-3 cu Surdila Greci, 26-0 cu Pamira Sibiu şi 18-18 cu Biruinţa. Clasament: 1. Biruinţa Gherăieşti, 2. Frontiera Tomis, 3. Straja, 4. Dinamic Coruia, 5. Victoria Surdila Greci, 6. Crasna Gorj, 7. CSM Rm. Sărat, 8. Pamira Sibiu, 9. Spicul Horia, 10. Viaţa Nouă Olteni.