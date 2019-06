AS Kinder 2003, pe podiumul CN de juniori U17

Grupa 2003 de la AS Kinder Constanţa (antrenor George Focan) a participat la etapa finală a Campionatului Naţional rezervat juniorilor Under 17. La Mogoșoaia, în întrecerea juniorilor B1, jucători născuți în 2002 și mai mici, AS Kinder a cedat în semifinala cu LPS Tg. Mureş, scor 0-5, şi s-a impus în finala mică, 7-3 cu Juventus Timişoara. În finala mare, Dinamo Bucureşti a câştigat, cu scorul de 8-2, întâlnirea cu LPS Tg. Mureş.

„Felicitări copiilor, clubului, care a susținut din toate punctele de vedere acești copii care au reușit o performanță notabilă la nivel național, antrenorilor şi, nu în ultimul rând, părinților, pentru susținere!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook As Kinder Constanta.

De asemenea, s-a încheiat şi a treia ediție a turneului „Kinder Sea Cup” la categoriile de vârstă 2007 și 2008, echipele clasate pe podium fiind următoarele - la 2007: 1. Junior Galați, 2. Athletic Călărași, 3. CS Cumpăna; la 2008: 1. Academia de fotbal „Gică Popescu”, 2. Viitorul Bacău, 3. CSM Codlea.

Iar în perioada 27-30 iunie, pe terenul „Voința” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”, se vor desfăşura meciurile de la categoriile de vârstă 2003, 2004 și 2005 din cadrul ediţiei a treia a turneului „Kinder Sea Cup”.