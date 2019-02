AS Kinder U15 a încheiat stagiul montan de la Codlea

Grupa de la AS Kinder Constanţa formată din copii născuţi în anii 2004 şi 2005, care participă în Liga Elitelor în întrecerea juniorilor C (Under 15), a efectuat în perioada 1-10 februarie un stagiu de pregătire la Codlea, unde a disputat şi mai multe partide de verificare cu echipele din judeţul Braşov.

Iată care au fost rezultatele înregistrate de jucătorii antrenați de Doru Carali şi Gică Mina:

AS Kinder Constanţa - CSM Codlea 7-1 (marcatori: Răzvan Oancea 3 goluri, Gabi Burlacu 2g, Robert Adam 1g, Alexandru Caniparu 1g).

AS Kinder Constanţa - Corona Brașov 2-2 (Răzvan Oancea 2g).

AS Kinder Constanţa - CSŞ Braşovia 4-2 (Cosmin Căpăţână 2g, Răzvan Oancea 1g, Alexandru Caniparu 1g).

AS Kinder Constanţa - FC Voluntari 7-0 (Alexandru Caniparu 2g, Gabi Velicu 1g, Tibi Iorga 1g, Răzvan Oancea 1g, Cosmin Căpățână 1g, Dinu Lazăr 1g).