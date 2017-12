AS Monaco, campioană a Franței pentru a 8-a oară în istoria sa

Echipa de fotbal AS Monaco și-a asigurat cel de-al 8-lea titlu de campioană a Franței din istoria clubului, după victoria cu scorul de 4-0 înregistrată pe teren propriu în fața formației Lille OSC, duminică seară, în cea de-a 37-a etapă (penultima) a sezonului. Gruparea din Principat s-a impus prin dubla lui Radamel Falcao (minutele 6 și 69), reușita lui Bernardo Silva (min. 45) și autogolul lui Junior Alonso (min. 89).

AS Monaco, care a cucerit ultima sa coroană de campioană în sezonul 1999-2000, are un avans de trei puncte și o diferență uriașă de golaveraj (+17) față de principala sa contracandidată la titlu, Paris Saint-Germain, care nu o mai poate depăși până la finalul actualei ediții din Ligue 1, în condițiile în care monegascii mai au și o restanță de disputat (cu AS Saint-Etienne). În clasament, AS Monaco are 89 de puncte din 36 de jocuri, fiind urmată de PSG 86p, Nice 77p, Olympique Lyon 66p și Olympique Marseille 59p.