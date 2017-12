AS Monaco pregăteşte o ofertă de 100 de milioane de euro pentru Cristiano Ronaldo

Nou-promovata în prima ligă franceză, AS Monaco, are pregătită o ofertă de 100 de milioane de euro pentru atacantul echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, informează independent.co.uk. Cristiano Ronaldo, care mai are doi ani de contract cu Real Madrid, a anunţat de mai multe ori că este dezamăgit de viaţa pe care o are la gruparea spaniolă. Patronul clubului AS Monaco, miliardarul rus Dmitri Ribolovlev, a pregătit pentru Cristiano Ronaldo un salariu anual de 20 de milioane de euro. AS Monaco a cheltuit deja 130 de milioane de euro în această pauză competiţională pentru transferurile jucătorilor James Rodriguez, Joao Moutinho (ambii de la FC Porto) şi Radamel Falcao (Atletico Madrid), toţi trei fiind impresariaţi de agentul lui Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Fundaşul Ricardo Carvalho, care a venit de la Real Madrid la AS Monaco din postura de jucător liber de contract, este, de asemenea, impresariat de Mendes. Pe lista celor de la AS Monaco se mai află portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes.

Potrivit sursei citate, AS Monaco monitorizează cu atenţie negocierile dintre Cristiano Ronaldo şi Real Madrid privind o eventuală prelungire a înţelegerii, iar dacă acestea nu vor ajunge la un numitor comun, atunci gruparea monegască va înainta o ofertă în iulie sau august. De la venirea sa la Real Madrid de la Manchester United în 2009, Cristiano Ronaldo a înscris 199 de goluri în cele 201 meciuri disputate. Principatul Monaco nu impozitează veniturile rezidenţilor săi, astfel că portughezul Cristiano Ronaldo ar putea deveni cel mai bine plătit fotbalist din lume. Suedezul Zlatan Ibrahimovic, care evoluează la Paris Saint-Germain, are un salariu net anual între 13 şi 14 milioane de euro, însă gruparea pariziană este nevoită să plătească un impozit de 75 la sută.