Departamentul Competiţii al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a remis Asociaţiilor Judeţene de Fotbal programul fazei I a "Cupei României" la fotbal, ediţia 2006-2007. Este vorba despre 16 meciuri în care, cu trei excepţii (Universitatea 1919 Cluj se califică direct; o echipă din Giurgiu joacă împotriva uneia din Teleorman, iar una din Harghita cu alta din Mureş), continuă se se confrunte formaţii conjudeţene. Este şi cazul merituoasei echipe de amatori Municipal Constanţa, care va întîlni divizionara C Axiopolis Sport Cernavodă! Meciul va avea loc, ca toate celelalte, sîmbătă, 22 iulie 2006, cu începere de la ora 17.30. Programul complet al partidelor: Eco Luceafărul M. Eminescu (Botoşani) - FC II SA Botoşani; CS Ozana Timişeşti (Neamţ) - AS Flacăra Brusturi (Neamţ); AS MUNICIPAL CONSTANŢA - CS AXIOPOLIS SPORT CERNAVODĂ (Constanţa); AS Spicul Roseti (Călăraşi) - FC Victoria Lehliu Gară (Călăraşi); AS Victoria Ţăndărei (Ialomiţa) - FC Unirea Valahorum Urziceni (Ialomiţa); AS Voinţa Săcele (Teleorman) - CS Turris Tr.Măgurele (Teleorman); FC Comprest Gim Mihai Bravu (Giurgiu) - CS Rulmentul Alexandria (Teleorman); AS Dinamo Inter Stăneşti (Gorj) - CS Arsenal Rosind Motru (Gorj); AS Voinţa Vînători (Mehedinţi) - CS Agromec Şimian (Mehedinţi); FC Progresul Sibiu - FC Sibiu II; AS Flacăra Horezu (Vîlcea) - FC Genesis Lotru Brezoi (Vîlcea); AS Voinţa Macea (Arad) - CS Atletic Club "U" Arad; FC Universitatea 1919 Cluj se califică direct în faza a doua; AS Someşul Oaş (Satu Mare) - FC Oaşul Negreşti (Satu Mare); AS Avîntul Miheşu de Cîmpie (Mureş) - FC Unirea Ungheni (Mureş); 16. CS Minerul Bălan (Harghita) - CS Chimica Tîrnăveni (Mureş).

Cum, de regulă, cititorii au puţine informaţii privind logistica, vă prezentăm şi cîteva amănunte din "bucătăria" fazei I din "Cupa României": Comisia Centrală a Arbitrilor va delega arbitrii de centru, asistenţii fiind desemnaţi de asociaţia judeţeană pe teritoriul căreia se desfăşoară meciul; cheltuielile de organizare sînt suportate de cluburile gazdă, iar după scăderea cheltuielilor, suma rămasă se va repartiza în mod egal ambelor echipe; beneficiul echipei oaspete va fi achitat în termen de maximum 15 zile (dacă se înregistrează pierderi, ele vor fi suportate, tot în mod egal, de cele două formaţii); dacă vor exista litigii, va intra în acţiune Comisia de disciplină a FRF.

Faza a doua a Cupei României, la care pot participa cele 16 echipe învingătoare în faza I, celelalte 26 de echipe cîştigătoare ale fazei judeţene şi 110 echipe divizionare C (în total: 152 echipe, deci, 76 meciuri), va avea loc miercuri, 2 august, ora 17.30!