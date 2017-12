AS Performer a ratat finala “la mustaţă”

Înfiinţată în urmă cu doi ani, AS Performer Constanţa a fost la un pas de surpriză la faza zonală a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor C, ratând - în urma prelungirilor - şansa de a juca finala turneului Grupei a 5-a, găzduit de stadionul “Farul” din Constanţa. Victorioasă în prima partidă cu 3-0 în faţa celor de la LPS Buzău, echipa pregătită de Viorel Farcaş, ajutat de Raj Cărăuleanu şi Laurenţiu Gheorghe, a susţinut ieri partida decisivă pentru ocuparea primului loc în Grupa B, în faţa celor de la Dinamo Bucureşti. Mai puternici din punct de vedere fizic, oaspeţii au dominat întâlnirea, dar strategia aleasă de constănţeni a funcţionat perfect, iar cele două formaţii au intrat la vestiare la egalitate, 0-0. Gazdele au rezistat perfect, în ciuda arbitrajului potrivnic, însă dinamoviştii au reuşit să înscrie golul victoriei cu cinci minute înainte de final, dintr-o lovitură indirectă de la 16 metri, şi s-au impus cu 1-0. AS Performer a evoluat în următoarea formulă: Iordan - Carabuz, Neghiniţă, Lefter, Ştefanencu - Robu, Şola (65 Sîrbu), Niţu (47 Tudor), Zamfir - Caraiola, Stancu.

În finala programată azi, de la ora 18.00, pe stadionul “SNC”, se vor întâlni Dinamo Bucureşti şi Astra Ploieşti.

Rezultate înregistrate în faza grupelor: Grupa A - luni: Steaua Dunării Galaţi - FC Snagov 0-2; marţi: Astra Ploieşti - Steaua Dunării Galaţi 1-0; miercuri: FC Snagov - Astra Ploieşti 0-1. Clasament: 1. Astra; 2. FC Snagov; 3. Steaua Dunării. Grupa B - luni: LPS Buzău - Dinamo Bucureşti 0-9; marţi: AS Performer - LPS Buzău 3-0; miercuri: Dinamo Bucureşti - AS Performer 1-0. Clasament: 1. Dinamo; 2. AS Performer; 3. LPS Buzău