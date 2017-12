AS Roma îl vrea pe Chivu pînă în 2011

Gruparea AS Roma vrea să prelungească pînă la sfîrşitul anului 2011 contractul fundaşului Cristian Chivu. Actualul contract al lui Chivu cu AS Roma va expira în 2008. AS Roma va începe negocierile atît pentru contractul lui Chivu, cît şi pentru cele ale lui Mancini (n.r. - care expiră în 2009) şi Mexes (expiră în 2008), după ce va rezolva situaţia privind acordul tehnicianului Luciano Spalletti. Gruparea italiană doreşte ca Spalletti să îşi prelungească acordul înainte de sfîrşitul lunii octombrie şi îi va propune acestuia un contract valabil pînă la sfîrşitul anului 2010 sau 2011, în funcţie de ce va dori tehnicianul. Actualul acord al lui Spalletti va expira în iunie 2007.