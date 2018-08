AS Roma îl vrea pe Olsen în locul lui Becker

AS Roma a ajuns la un acord cu Patrick Olsen, portarul selecţionatei de fotbal a Suediei la Cupa Mondială 2018, care este aşteptat în capitala Italiei pentru vizita medicală şi semnarea contractului cu gruparea "giallorossa", informează presa italiană. Cotidianul Gazzetta dello Sport precizează că AS Roma va plăti 11,5 milioane euro clubului FC Copenhaga în schimbul lui Olsen, după ce danezii au solicitat iniţial 16 milioane euro. Olsen îl va înlocui pe goalkeeper-ul brazilian Alisson Becker, pe care AS Roma l-a vândut recent la FC Liverpool pentru suma de 72,5 milioane euro. În vârstă de 28 ani, Robin Patrik Olsen a mai evoluat în cursul carierei sale la Malmo FF şi PAOK Salonic, având o evoluţie foarte bună la Mondialul din Rusia, unde a stabilit un nou record de invincibilitate pentru naţionala ţării sale.