"Aşa este în opoziţie, umbli cu vechituri”, a spus Radu Mazăre

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi-a achiziţionat de curînd, din Germania, un Jeep Willis care poarta însemnele US Army, modelul fiind folosit de către forţele armate în cel de-al Doilea Război Mondial. Radu Mazăre a spus că va veni cu această maşină la primărie atît timp cît vremea îi va permite, întrucît jeep-ul este decapotat. El a adăugat că nu are de gînd să se înroleze în armată, dar că speră să cîştige războiul împotriva Guvernului. “Aşa este în opoziţie, umbli cu vechituri. Maşina este fabricată în anul 1968. Dacă eram şi eu la Putere, probabil că îmi luam un Porsche sau un Q7, dar în opoziţie... mai sărăcuţ. Maşina asta costă 3.000 de euro şi am luat-o din Germania, de la forţele armate care au cîştigat războiul. Sper să cîştig şi eu cu ea războiul cu Guvernul”, a declarat Radu Mazăre. Jeep Willis a apărut pe piaţa militară la începutul anilor 1940, iar pe piaţa civilă în 1946, fiind vîndut în aprox. 25.000 de exemplare. Specialiştii susţin că valoarea acestor maşini căutate în special de către colecţionari creşte în cazul în care acestea au serii care atestă participarea lor la anumite lupte importante în istorie.