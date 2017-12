Aşa recunoşti carenţa de Vitamina C

Specialiştii susţin că lipsa vitaminei C din organism duce la oboseală excesivă, astenie, slăbiciune, lipsa poftei de mâncare, dureri de oase, infecţii dese şi sâcâitoare. De asemenea, persoanele care au lipsă de vitamina C fac dese hemoragii interne, îşi pierd dinţii din cauza gingiilor care adesea sângerează, sunt lipsite de energie, au o digestie proastă şi răcesc foarte des. Pentru că organismul nu-şi poate produce în cantitate suficientă vitaminele de care are nevoie zilnic, trebuie ajutat, dar nu cu vitamine de sinteză, ci cu alimente naturale care le au, din belşug, în compoziţia lor. Vitamina C sub formă naturală nu prezintă efecte adverse şi poate fi procurată din fructe şi legume proaspete, netratate, dar şi din alte alimente, unele chiar preparate în casă. Vitamina C se găseşte din abundenţă în citrice, în fructe de pădure, mai ales, măceşe şi cătină, roşii, pepene, struguri, varză, sfeclă roşie, morcov, pătrunjel verde, ardei gras roşu, căpşuni. Fructele şi legumele pot fi consumate ca atare, sub formă de salată sau sucuri. Sucurile se prepară zilnic, ca să fie proaspete, şi se consumă în aceeaşi zi. Sucurile de fructe şi legume dau un plus de vitalitate organismului, stimulează digestia, contribuie la ameliorarea unor afecţiuni, ţin departe infecţiile şi răcelile de sezon.