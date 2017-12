ASA Tg. Mureș a învins Steaua, în Supercupa României

Primul meci oficial al sezonului în fotbalul românesc a adus față în față miercuri seară, pe stadionul „Farul” din Constanța, formațiile Fotbal Club Steaua București și ASA Tg. Mureș, în Supercupa României. Mare favorită la câștigarea trofeului, formația bucureșteană, deținătoarea titlului de campioană, a Cupei României și a Cupei Ligii, i-a dezamăgit pe cei aproape 14.000 de spectatori aflați în tribunele arenei de pe litoral. Cu Mirel Rădoi la debut pe bancă, dar cu numeroase absențe în formula de start, FC Steaua a pierdut la limită, scor 0-1 (0-0), în fața unei echipe aflate în moarte clinică, după ce DNA a pus sechestru pe conturile clubului, iar mai mulți jucători au dat bir cu fugiții. Chiar și așa, elevii lui Dan Petrescu, aflat la primul și ultimul meci pe banca ardelenilor, au marcat singurul gol al întâlnirii prin Axente, în min. 63, după o serie de gafe ale defensivei steliste, și au cucerit primul trofeu din istoria clubului. Eșecul i-a îndepărtat de pe stadion pe fanii steliști la finalul jocului, astfel că ceremonia de decernare a trofeului s-a desfășurat în fața unor tribune aproape goale.

VINE MIRIUȚĂ!

La partida de de la Constanța a asistat și Vasile Miriuță, care va prelua postul de antrenor al celor de la ASA Tg. Mureș. „Mă ajută enorm această victorie. Jucătorii vor avea alt moral pentru următoarele meciuri. După meci, m-a invitat Dan Petrescu în vestiar, i-am felicitat pe băieți și am ieșit”, a spus noul tehnician al ardelenilor. Marea surpriză a fost jocul bun al mijlocașului Ousmane N'Doye, care nu efectuase decât două antrenamente înaintea întâlnirii. „Rămân la Târgu Mureş, orice ar fi! Dacă se desfiinţează echipa, merg pe alte cărări. Eu am fost două zile la antrenament, dar nu-i problemă. Când fac lucrurile cu plăcere, totul iese bine. Îmi place fotbalul, mor pentru fotbal”, a explicat senegalezul. Tribuna oficială a stadionului „Farul” a fost ticsită cu personalități din fotbalul românesc, alături de președintele FRF, Răzvan Burleanu, luând loc și selecționerul naționalei României, Anghel Iordănescu. „Cred că a câștigat echipa care are mai multă experiență împotriva unor tineri experimentați, dar cu mai puțină experiență. Steaua a suferit mult, în mod special în atac. Sincer, îmi pare rău pentru Rădoi, dar trebuie să țină capul sus”, a declarat Anghel Iordănescu.