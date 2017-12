ASA Tg. Mureș nu mai vrea să cedeze prima poziție

După ce a câștigat, miercuri seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, confruntarea cu Steaua, din etapa a 29-a a Ligii 1 la fotbal, ASA Tg. Mureş vrea să se mențină pe primul loc până la finalul campionatului, dar pentru aceasta trebuie să nu facă pași greșiți în ultimele cinci etape. Primul hop va fi duelul de sâmbătă, din etapa a 30-a, cu FC Viitorul, în timp ce Steaua va înfrunta, duminică seară, pe Dinamo, în eternul derby al fotbalului românesc.

Rezultatele din etapa a 29-a a Ligii 1 la fotbal - marți: CFR Cluj - Concordia Chiajna 2-1 (Al. Păun 86, Tiago Lopes 90+4 / Serediuc 35), Rapid București - FC Botoşani 2-2 (E. Oriol 52, Săpunaru 76-pen. / Ivanovici 25, Vaşvari 74-pen.), Pandurii Tg. Jiu - Dinamo București 3-2 (Nicoară 9, Şandru 55, D. Nistor 80 / M. Niculae 13, M. Alexe 19); miercuri: CS U. Craiova - FC Braşov 0-1 (Bencun 79), FC Viitorul - U. Cluj 1-1 (Fl. Tănase 69 / Junior Mengolo 66), FC Steaua SA Bucureşti - ASA Tg. Mureş 0-1 (Zicu 37); joi: Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi 0-0, CSMS Iaşi - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0 (Golubovic 30, Bădic 90+3), Petrolul Ploieşti - Astra Giurgiu 1-2 (Tamuz 52-pen, / Takayuki Seto 83, Alibec 86).

Clasament: 1. ASA 62p, 2. FC Steaua SA 60p, 3. Petrolul 48p, 4. CS U. Craiova 47p, 5. Astra 44p, 6. FC Viitorul 42p (golaveraj: 39-38), 7. FC Botoşani 42p (32-32), 8. Dinamo 41p, 9. CSMS Iaşi 38p, 9. Pandurii 35p, 10. CSMS Iaşi 35p, 11. Concordia 31p (31-37), 12. FC Brașov 31p (27-39), 13. Gaz Metan 30p (24-32), 14. U. Cluj 30p (25-37), 15. Rapid 29p, 16. Ceahlăul 24p, 17. CFR 23p - echipă penalizată cu 24 de puncte, 18. Oţelul 22p.

DUMINICĂ SEARĂ, ÎN ETAPA A 30-A, DERBY-UL DINAMO - STEAUA

Programul meciurilor din etapa a 30-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu (ora 21.00; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1); sâmbătă: FC Braşov - CFR Cluj (ora 16.00; Look TV și Digi Sport 1), ASA Tg. Mureş - FC Viitorul (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), FC Botoşani - CS U Craiova (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); duminică: CSMS Iaşi - Rapid București (ora 16.00; Look TV și Digi Sport 1), U. Cluj - Gaz Metan Mediaș (ora 18.30; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Dinamo București - FC Steaua SA București (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); luni: Ceahlăul Piatra Neamț - Astra Giurgiu (ora 18.30; Look Plus, Digi Sport 1 și Dolce Sport 1), Oţelul Galaţi - Petrolul Ploieşti (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1).