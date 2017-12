Aşa vă alegeţi cu un bronz perfect şi sănătos!

Sezonul cald este aşteptat cu nerăbdare de mulţi. Doamnele tânjesc după un bronz perfect, căpătat nu în solare, ci direct la mare. Chiar dacă, în ultima perioadă, datele statistice arată că incidenţa cancerului de piele este din ce în ce mai mare, incriminat fiind „soarele în exces”, iubitorii bronzului nici nu vor să audă. De altfel, nici medicii nu interzic cu desăvârşire expunerea la soare, dimpotrivă. Însă totul trebuie făcut cu măsură. Şi în mod obligatoriu cu folosirea loţiunilor de protecţie, nu întâmplător, ci în funcţie de tipul pielii. An de an, medicii dau sfaturi celor care merg la mare şi care nu vor să se aleagă cu arsuri solare. Astfel, specialiştii recomandă expunerea la soare, de regulă, dimineaţa şi seara, în niciun caz între orele de vârf, 11.00 - 17.00. Crema de plajă nu trebuie cumpărată la întâmplare, în funcţie de firmă sau de preţ. Şeful Clinicii Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Gheorghe Nicola, susţine că loţiunea de plajă se alege în funcţie de fototipul de piele. El a explicat tipurile de fototip. Astfel, pentru fototipul I (păr roşcat, piele foarte albă), vulnerabilitatea la arsurile solare este constantă+++, iar capacitatea de bronzare este inexistentă; pentru fototipul II (păr blond, piele albă), vulnerabilitatea la arsuri solare este constantă++, iar capacitatea de bronzare foarte mică; fototipul III (păr şaten deschis, piele albă) - vulnerabilitatea la arsurile solare este frecventă, iar capacitatea de bronzare mică; fototipul IV (păr şaten, piele măslinie) - vulnerabilitatea la arsurile solare este rară, iar capacitatea de bronzare - închis la culoare; fototipul V (păr şaten închis, piele măslinie) - vulnerabilitatea la arsurile solare este excepţională, iar capacitatea de bronzare - foarte închis la culoare; fototipul VI (păr negru, piele neagră) - vulnerabilitatea la arsurile solare este inexistentă, iar capacitatea de bronzare - negru. „La persoanele de fototip I şi II se impune o protecţie foarte ridicată, iar la persoanele cu fototip III o protecţie ridicată sau moderată”, a explicat dr. Nicola.

CAMPANIE Anul acesta, Societatea Română de Dermatologie (SRD) şi-a propus să aducă medicii dermatologi tot mai aproape de pacienţi în lupta contra cancerului de piele, prin derularea campaniei „Pune stop cancerului de piele! Informează-te!”. Ei vor oferi informaţii, dar vor acorda şi consultaţii gratuite populaţiei aflate pe litoralul Mării Negre, în staţiunile Mamaia (plaja din zona hotelului Iaki), Eforie Nord (plaja hotelului Europa) şi Neptun (zona „La Steaguri”). Nu de mult, preşedintele SRD, prof. dr. Călin Giurcăneanu, declara că acţiunea are scop dublu. „Pe de o parte, are în vedere sensibilizarea opiniei publice faţă de pericolul expunerii la radiaţiile solare şi tocmai de aceea am ales să derulăm campania pe litoral, iar, pe de altă parte, şi cred că este scopul cel mai important, încurajarea prezentării la medicul dermatolog pentru diagnosticul precoce al cancerului de piele”, a declarat profesorul. Campania se va desfăşura simultan în cele trei staţiuni, în perioadele 28-30 iunie, 12-14 iulie şi 9-11 august în intervalul orar 8.00-17.30. În locurile ce vor fi special amenajate, minimum 12 medici dermatologi din ţară, câte patru în fiecare staţiune (cărora li se vor adăuga medici din Constanţa), vor oferi consultaţii şi informaţii gratuite. Pe lângă pliantele informative legate de depistarea melanomului şi prevenirea cancerului cutanat, aceştia vor mai primi şi mostre de creme fotoprotectoare. Medicii îşi doresc să reducă cât mai mult gradul îmbolnăvirilor din rândul populaţiei, în contextul în care riscul apariţiei cancerelor de piele a crescut foarte mult prin expunerea la radiaţiile solare tot mai puternice, un semnal de alarmă fiind dat şi de creşterea din ultima perioadă a adresabilităţii la medicul dermatolog.

Medicii spun că, la începutul expunerii la soare, trebuie să se utilizeze creme cu factor de protecţie mare, 50+, iar după două-trei zile se pot folosi şi creme cu factor de protecţie mai mic+25. Nu trebuie uitat că şi simplul mers pe stradă când este soare puternic este periculos şi trebuie folosite haine cu protecţie solară - ţesături pline, naturale, de culoare deschisă, pălării cu boruri mari, ochelari de soare şi creme de protecţie.