Asasinii taximetristului Hari Băcanu au cerut achitarea!

Cercetarea judecătorească în cazul uciderii taximetristului constănţean Hari Băcanu a ajuns la final, iar magistraţii se vor pronunţa în acest caz peste două săptămîni. La ultima înfăţişare, avocaţii principalilor suspecţi, Dumitru Cănănău şi Cosmin Cristian Grigoraş, au cerut achitarea clienţilor lor susţinînd că nu ei au comis crima, ci amicul lor, Paul Adam Mecu, ce s-a sinucis în penitenciar în vara anului trecut. Cănănău şi Grigoraş au susţinut că le-ar fi fost frică de Mecu. Mai mult, Cănănău şi Grigoraş au dat două declaraţii trase la indigo: „Benzina cu care a fost stropit cadavrul taximetristului a fost cumpărată de Mecu, pentru drujba unchiului său, care intenţiona să taie lemne. În timp ce aşteptam în staţie la Fantasio, Mecu s-a dus la nişte băieţi, de unde a cumpărat haşiş, pe care l-a fumat. Pe drum, tot Mecu i-a cerut taximetristului să oprească şi la Deleni, la rudele lui pe care nu le văzuse demult, însă şoferul a refuzat. S-au tot certat pînă cînd Mecu a vrut să îşi satisfacă nevoile fiziologice. În timp ce noi eram la cîţiva metri distanţă de maşină, Mecu l-a împuşcat pe taximterist. Cînd am ajuns înapoi la maşină, Mecu încă mai trăgea, iar şoferul era mort deja. Am vrut să fugim, dar Mecu ne-a spus să îl ajutăm ca să îl coboare pe şofer. L-am tras afară şi Mecu a fost cel care i-a dat foc. Noi nu am participat cu nimic la crimă!”, au declarat la unison Cănănău şi Grigoraş. Fiul taximetristului ucis, Vlad Băcanu, a cerut ca asasinii tatălui său să îi plătească daune morale de 50.000 de euro pentru suferinţa îndurată şi pentru că i-au luat singurul părinte rămas în viaţă după moartea mamei lui, în anul 2002. Potrivit actului de inculpare, Cănănău, Grigoraş şi Paul Mecu (cel din urmă s-a sinucis în închisoare) aveau nevoie de bani şi au premeditat crima, întocmind un plan în cele mai mici detalii. Ei l-au ales la întîmplare pe taximetrist şi i-au cerut să îi ducă în satul constănţean Petroşani. Pe drum, sub pretextul că trebuie să urineze, asasinii i-au cerut lui Băcanu să oprească, iar după ce acesta a tras maşina pe dreapta, au trecut la fapte. Cănănău l-a sugrumat cu un şiret în timp ce Grigoraş îl buzunărea, iar Mecu l-a lovit cu un pistol cu aer comprimat şi apoi l-a împuşcat în cap. Cei trei au tîrît corpul taximetristului pe cîmp şi l-au incendiat, după ce l-au stropit cu benzina adusă într-un bidon. Asasinii au dus taxiul, un Volskswagen Golf 4, acasă la Cănănău şi, după ce l-au ascuns într-un şopron, l-au dezmembrat în vederea comercializării. În timpul urmăririi penale, anchetatorii au stabilit că Dumitru Cănănău a încălcat legea privind regimul armelor şi muniţiilor. Arma cu care l-a împuşcat în cap pe taximetrist fusese cumpărată din Italia şi introdusă ilegal în ţară. El a susţinut că avea nevoie de pistol pentru că drumul pe care îl parcurgea între România şi Italia, pentru a aduce maşini ce urmau să fie dezmembrate şi vîndute la bucată, era periculos.