Asasinii taximetristului ucis cu sînge rece dau vina pe complicele mort

Principalii suspecţi ai uciderii taximetristului constănţean Hari Băcanu au fost audiaţi, ieri, de Tribunalul Constanţa. Cu toate că instanţa a decis interogarea celor doi separat, declaraţiile lui Dumitru Cănănău şi Cosmin Cristian Grigoraş au fost trase la indigo. Amîndoi au aruncat întreaga vină pe umerii lui Paul Adam Mecu, cel de-al treilea inculpat, care s-a sinucis în vara acestui în Spitalul Penitenciar Poarta Albă. Ieri, în faţa instanţei, cei doi au susţinut că declaraţiile de la urmărire penală nu sînt reale, pentru că au fost date sub presiunea anchetatorilor. „Benzina cu care a fost stropit cadavrul taximetristului a fost cumpărată de Mecu, pentru drujba unchiului său, care intenţiona să taie lemne. În timp ce aşteptam în staţie la Fantasio, Mecu ne-a zis să aşteptăm puţin şi s-a dus la nişte băieţi, de unde a cumpărat haşiş, pe care l-a fumat. Pe drum, tot Mecu i-a cerut taximetristului să oprească şi la Deleni, la rudele lui pe care nu le văzuse demult, însă şoferul a refuzat. S-au tot certat pînă cînd Mecu a vrut să îşi satisfacă nevoile fiziologice. În timp ce noi eram la cîţiva metri distanţă de maşină, Mecu l-a împuşcat pe taximterist. Cînd am ajuns înapoi la maşină, Mecu încă mai trăgea, iar şoferul era mort deja. Am vrut să fugim, dar Mecu ne-a spus să îl ajutăm să îl coboare pe şofer. L-am tras afară şi Mecu a fost cel care i-a dat foc. Noi nu am participat cu nimic la crimă!”, au declarat la unison inculpaţii. Întrebat de ce nu a mers la Poliţie să îl denunţe pe cumnatul său, Căcănău a susţinut că i-a fost frică de Mecu, că ştia ce îl aşteaptă dacă se declară complice. „Chiar înainte să moară, Mecu mi-a zis că trebuie să spunem adevărul şi să ne schimbăm declaraţiile!”, a adăugat Căcănău. Cu privire la acuzaţia de încălcare a regimului armelor şi muniţiilor, stabilită de procurori în timpul urmăririi penale, Căcănău a susţinut că nu ştia că trebuie să declare arma cumpărată din Italia la intrarea în România. „Tot Mecu a cumpărat-o dintr-un magazin din Treviso, bucuros că îşi poate împlini un vis din copilărie!”, şi-a încheiat Cănănău declaraţia.

În actul de inculpare, procurorii îi acuză pe cei trei bărbaţi că au premediat crima, întocmind planul în cele mai mici detalii. Cănănău, Grigoraş şi Mecu au ales la întîmplare un taximetrist, pe Hari Băcanu, şi i-au solicitat o cursă în satul constănţean Petroşani. Pe drum, sub pretextul că trebuie să urineze, asasinii i-au cerut lui Băcanu să oprească, iar după ce acesta a tras maşina pe dreapta, au trecut la atac. Cănănău l-a sugrumat cu un şiret, în timp ce Grigoraş îl buzunărea, iar Mecu l-a lovit cu un pistol cu aer comprimat, şi apoi l-a împuşcat în cap. Apoi, taximetristul a fost tîrît pe cîmp, stropit cu benzină adusă într-un bidon şi incendiat. Cei trei au dus taxiul, un Volskswagen Golf 4, acasă la Cănănău şi, după ce l-au ascuns într-un şopron, l-au dezmembrat în vederea comercializării.