Asasinul lui John Lennon rămâne după gratii

Justiţia americană i-a refuzat lui Mark David Chapman, asasinul fostului membru Beatles, John Lennon, cea de-a şaptea cerere de eliberare condiţionată din închisoare, au anunţat serviciile penitenciare ale statului New York. ”În ciuda eforturilor pozitive pe care le-aţi depus pe perioada încarcerării, eliberarea dvs. ar aduce atingere respectării legii şi ar avea tendinţa de a banaliza moartea tragică pe care aţi provocat-o, o crimă motivată de ură, violenţă şi atent calculată”, a explicat comisia formată din trei membri, însărcinată să studieze cererea lui Mark David Chapman, ajuns la vârsta de 57 de ani.

Mark David Chapman l-a ucis pe John Lennon pe 8 decembrie 1980, în faţa clădirii din New York în care locuia solistul The Beatles. Bărbatul se află încarcerat la închisoarea de maximă siguranţă Wende din Alden, statul New York, unde a avut loc şi audierea sa prin video-conferinţă. Mark David Chapman a fost condamnat la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea de eliberare condiţionată după 20 de ani, după ce a mărturisit că l-a ucis în 1980 pe John Lennon. A depus cereri pentru a fi eliberat la fiecare doi ani, începând din 2000, dar a fost refuzat de fiecare dată. Cea de-a opta cerere de eliberare este deja prevăzută pentru august 2014.