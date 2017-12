Asasinul lui John Lennon solicită din nou să fie eliberat

Mark David Chapman, asasinul lui John Lennon va apărea în faţa unei comisii judiciare din statul New York, pentru a solicita obţinerea libertăţii condiţionate, la aproape 30 de ani după ce l-a ucis prin împuşcare pe fostul lider al trupei The Beatles. Această comisie, formată din două persoane, va analiza solicitările de revizuire a pedepselor pronunţate în peste 40 de cazuri. Este pentru a şasea oară când asasinul lui John Lennon solicită clemenţă. Bărbatul a fost închis în 1981 şi are în prezent 55 de ani. Mark David Chapman l-a ucis pe John Lennon la data de 8 decembrie 1980, la New York, în apropiere de apartamentul în care muzicianul locuia cu soţia sa, Yoko Ono. Conform legilor statului New York, Mark David Chapman poate fi eliberat condiţionat, pentru bună purtare, după executarea a 20 de ani din pedeapsă. Solicitările lui în acest sens au fost respinse de cinci ori, începând cu anul 2000. Cea mai aprigă militantă pentru menţinerea bărbatului după gratii este Yoko Ono, care şi-a angajat cei mai buni avocaţi, pentru blocarea cererilor de eliberare anticipată ale lui Mark David Chapman.