ASC Săgeata Stejaru, învingătoare în premieră la Trofeul „Telegraf”

14:31:58 / 25 Martie 2017

Eu felicit

Eu felicit echipe ca Macedonia,Valul Traian,Cariocas,Chmpex,FC Navodari,Atletic,Vertirol sau Oportun cu scuze ca nu le pot mentiona pe toate echipele care s-au inscris de placere si au jucat tot de placere in acest turneu. Ambitia negandita si nejustificata de a castiga turneul din partea a doua echipe,finalistele,a adus in componenta lor foarte multi jucatori care nu au nici o legatura cu Constanta sau Dobrogea ci doar cu banii primiti pentru participare nu a facut altceva decat sa produca multa indignare. Dac la anul echipa pe care o sprijin modest va trebui sa mai joace impotriva unei echipe plina de mercenari vom refuza sa o facem. Daca sunt atat de potente financiar finalistele sa organizeze separat turneul lor,sa invite echipe de veterani din Liga 1,cu fosti internationali si sa ne lase pe noi,cei din fostele campionate constantene,sa jucam cu pasiune,pricepere si potenta de azi intre noi! Din echipa castigatoare felicit din toata inima pe sponsorul principal TOLIL COMPANY si patronul Gigica Apostol un om deosebit in tot ce face in domeniul sau de activitate si il rog,sau il sfatuiesc,ca la editia viitoare sa aibe in echipa doar dobrogeni si nu jucatori care sa nu fi auzit vreodata de satul Stejaru!10