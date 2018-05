Asculți muzică și ajuți un copil cu autism. Concert Emeric Imre la Club Doors

Campania Music for Autism continuă joi, 10 mai, de la ora 20.00, în Club Doors Constanţa, cu o seară folk, alături de trupa Emeric Imre și invitații Jimi EL LACO, poetul - Sorin POCLITARU și Ștefania IACOB. „Emeric Imre e unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică folk, un om cu o conștiință socială vie și ardentă, un artist profund, ce cântă piese destinate sufletului. Fire poetică, alege să își povestească viața prin intermediul a două stări de spirit contrare și complementare, prin bucuriile și tristețile ce l-au marcat - trăiri aparținând unui om al cetății adânc implicat în tot ceea ce înseamnă devenirea societății clujene, și nu numai”, spun organizatorii. Rezervările pentru acest concert se fac la numărul 0763 661 622.

Se împlinesc deja 5 ani de campanie, în care au fost susținute peste 25 de concerte ale artiștilor români. De banii strânși au beneficiat 5 copii, au avut loc 3 inaugurări, s-au făcut mai multe dotări și achiziții de materiale didactice și terapeutice.

Ce este Music for Autism

Timp de cinci ani, nume mari din industria autohtona de muzica rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. ( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imbre, The Model, Zdob și Zdub, Provincialii, etc.

Campania “Music for Autism”, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism si alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.

Autismul nu este o boală, ci o tulburare de comportament, din acest motiv diagnosticul nu poate fi pus prin analize de sânge, analize ADN sau alte investigații clinice. Singurul mod prin care un medic psihiatru în pediatrie pune diagnosticul de autism este prin analizarea comportamentului copilului. Autismul înseamnă o excesivă închidere în sine, ducând la o desprindere de realitate și la o intensificare a vieții imaginative. Acest sindrom, care se observă mai adesea la băieti decât la fete (de două până la patru ori mai mult), poate sa apară extrem de timpuriu, înainte de doi ani și jumătate.

1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indica o creștere continuă a numărului acestora.