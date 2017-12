Aşezare contemporană cu Bisericuţele de Cretă, străbătută de Autostradă

Săpăturile de salvare întreprinse de arheologii constănţeni pe traseul Autostrăzii Soarelui scot la iveală, de sub pământul ars de soare al Dobrogei milenare, aşezări de mult uitate. O echipă de specialişti a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), care efectuează, sub conducerea şefului de şantier, dr. Traian Cliante, săpături de salvare în punctul XI, în zona kilometrului 197,7 şi 198,7, a identificat, încă din toamnă, lângă localitatea constănţeană Valu lui Traian, o aşezare rurală din Evul Mediu timpuriu, impresionantă prin dimensiunile sale. Ea are cel puţin un kilometru lungime şi peste 60 de metri lăţime, fiind impresionantă şi prin numărul mare de complexe -locuinţe, cuptoare, gropi menajere.

„Nu încape îndoială că vorbim de una din cele mai mari aşezări rurale medieval-timpurii cunoscute pe teritoriul ţării noastre. Aşezările rurale de la începuturile Evului Mediu aveau între 15 şi 50 locuinţe. La Valu lui Traian ne apropiem de 40 de locuinţe, în condiţiile în care suprafaţa excavată acoperă cam un sfert din ceea ce trebuie cercetat”, a subliniat specialistul MINAC, responsabil ştiinţific cu săpăturile din teren, dr. Cristina Talmaţchi. Aşezarea rurală nefortificată este datată, provizoriu, în a doua jumătate a secolului al IX-lea până în prima jumătate a secolului al XI-lea. „Aşezarea a beneficiat spre nord de prezenţa valului mic de pământ, folosind în scop defensiv un element deja existent în teren. Totodată, spre est, ea era flancată de o mlaştină ce îi asigura o oarecare pavăză”, a precizat dr. Cristina Talmaţchi.

? Agricultura şi creşterea animalelor, preocuparea locuitorilor creştini ? Cercetările în acest perimetru bogat în dovezi arheologice au început pe 11 noiembrie 2010 şi au fost întrerupte pe 9 decembrie, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Celor 12 locuinţe identificate în toamnă li s-au adăugat, anul acesta, încă 25, odată cu reluarea săpăturilor din 9 februarie. Potrivit specialistului MINAC, caracteristicile locuinţelor şi inventarul arheologic sugerează, în acest stadiu al cercetărilor, trei faze de vieţuire în această aşezare, contemporană, cel puţin în a doua parte a existenţei sale, cu celebrele Bisericuţe de Cretă de la Basarabi.

Bogatul material ceramic - întreg şi reîntregibil - scos la iveală este completat cu împungătoare din os, folosite la perforarea pieilor de animale, foarte multe ascuţitoare de cărămidă, dar şi fusaiole. Aceste artefacte demonstrează preocupările locuitorilor: agricultura, creşterea animalelor, prelucrarea pieilor de animale, dar şi reducerea şi prelucrarea fierului, lucru confirmat de descoperirea unui cuptor de redus minereul. Totodată, au fost identificate şi două zone cu caracter utiliar-gospodăresc, ce cumulează trei, respectiv cinci cuptoare scobite în pământ, folosite de comunitate pentru coacerea pâinii şi pregătirea unor mâncăruri. În marginea aşezării, transformată într-o anumită perioadă de locuire în necropolă, arheologii au descoperit 11 morminte de inhumaţie, de copii şi adulţi, fără inventar funerar - s-a găsit un singur vas de ceramică - orientate spre răsărit, ceea ce demonstrează că locuitorii acestei zone erau creştini. Absenţa locuinţelor incinerate, dar şi a monedelor sau obiectelor de podoabă îi determină pe specialişti să creadă că aşezarea a fost părăsită intenţionat, probabil din cauza epuizării resurselor.

Terenul, prospectat (electro)magnetometric

Echipa care cercetează, în prezent, aşezarea medieval-timpurie, prin mijlocul căreia va trece Autostrada Soarelui, este alcătuită din arheologii MINAC: Constantin Şova, Andrei Heroiu, Liviu Lungu, Dan Vasilescu, Octavian Mitroi şi Sebastian Dobrotă. Totodată, lor li se alătură colegii ieşeni de la Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei Arheoinvest, coordonaţi de dr. Vasile Cotiugă, ale căror metode moderne de prospectare a terenului, magnetometrică şi electromagnetometrică, confirmă existenţa obiectivelor de interes arheologic pe întreaga suprafaţă menţionată.