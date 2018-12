ASF: „Avem o scădere continuă a tarifelor RCA“

Tarifele de referinţă pentru poliţele RCA reprezintă un punct de reper pentru piaţă şi, din datele actuale, nu există premise pentru o scumpire a poliţelor auto obligatorii, a declarat, vineri, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Leonardo Badea - „Nu sunt preţurile la care se încheie efectiv contractele de asigurare RCA. Este foarte important să înţelegem acest aspect pentru a nu face confuzie între tariful de referinţă şi preţul efectiv al poliţei RCA. Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată a scăzut cu aproximativ 17% în semestrul I din 2018 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Și nici nu există premise pentru o scumpire a lor“. El a adăugat că prima medie anualizată la care s-au încheiat contractele RCA în primele şase luni a fost de 604 lei, faţă de 731 lei în primul semestru al anului trecut. În același interval din 2016, prima medie a fost de 768 lei - „Cred că este evident pentru toată lumea că, în termeni generali, vorbim despre o scădere continuă a tarifelor. În piaţa RCA, tarifele sunt stabilite în mod liber. Există creşteri şi scăderi pe diferite segmente. Este ceva absolut normal. Este important de reţinut că preţurile efective la care se încheie contractele sunt influenţate de clasa de Bonus/Malus în care este încadrat fiecare client. După cum am mai spus, aproape 90% dintre şoferi beneficiază de bonus, ceea ce înseamnă că primesc o reducere la încheierea poliţei. Mai mult decât atât, 47% dintre ei sunt încadraţi în clasa de bonus maxim - B8, care le conferă o reducere cu 50% a tarifului. Iar referinţa este calculată pentru clasa 0 de B/M. Deci, cu atât mai mult, nu putem vorbi despre creşteri generalizate de tarife“. Conform exemplelor date de Leonardo Badea, pentru un Logan cu un motor de 1,4 litri, deţinut de un tânăr sub 30 de ani, preţul mediu la care se încheie poliţa RCA este cu 10% mai mic faţă de tariful de referinţă anunţat de ASF, iar pentru o maşină mai puternică (peste 2.000 cmc), deţinută de o persoană din categoria 51 - 60 ani, tariful mediu la care se încheie poliţa RCA este cu 22% mai scăzut faţă de cel de referinţă. La categoria transport de marfă, pentru un autovehicul de sub 3,5 tone, preţul mediu al poliţei RCA este cu 7% sub referinţă.