ASF se scutură de 35% dintre şefi

UN ARBITRU MAI ACTIV Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va avea, de la 1 octombrie, o nouă organigramă, numărul de şefi fiind redus cu 35% prin eliminarea poziţiilor de şef de departament subordonat vicepreşedinţilor şi directorilor adjucţi şi unificarea direcţiilor de protecţie a consumatorilor. „Noua organigramă, care va deveni operaţională la 1 octombrie, urmăreşte transformarea autorităţii într-o instituţie mai flexibilă şi orientată spre eficienţă, reduce nivelele ierarhice de la cinci la trei şi desfiinţează poziţii de management intermediare. Ca urmare, funcţiile de conducere vor fi reduse cu peste 35%“, se arată într-un comunicat al ASF. În acelaşi timp, s-a reînfiinţat Direcţia Comunicare, Relaţii Publice şi Organisme Internaţionale, subordonată direct preşedintelui ASF, care înglobează o parte din actuala Direcţie de Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale. ASF a mai anunţat că se vor evalua în continuare poziţiile din organigramă şi se vor ajusta pachetele salariale potrivit noilor atribuţii. „Mă aştept ca, până la finalul acestui an, noua structură a ASF să funcţioneze din plin. Schimbările nu sunt nici simple şi nici atât de rapide pe cât ne-am dori şi pe cât am avea nevoie. Noua organigramă, bazată pe funcţionalitate, este un pas critic pentru a trece de la poziţia destul de pasivă de astăzi, de simplu controlor al pieţelor, la una activă, de dezvoltator al pieţei financiare non-bancare“, a punctat şi preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu.

PRIME TĂIATE La începutul lui mai, Negriţoiu declara că ASF va intra într-un program amplu de reorganizare, care va duce la o reducere masivă a cheltuielilor cu personalul şi la o creştere semnificativă a eficienţei, după modelul de organizare din BNR. El preciza că restructurarea va ţinti în principal funcţiile de „middle management“: „Sunt prea mulţi şefi în ASF“. Negriţoiu mai arăta că reducerea cheltuielilor a început deja, prin scăderea remuneraţiilor şi indemnizaţiilor Consiliului ASF, care au fost aliniate sub remuneraţiile din BNR şi sub media autorităţilor similare din UE. În plus, angajările din ASF au fost blocate, iar toate primele şi bonusurile au fost suspendate până la finalizarea noii organigrame. În opinia lui Negriţoiu, salariaţii ASF ar trebui să primească o singură primă, în funcţie de performanţa anuală şi doar pentru realizări speciale.