ASF stă cu biciul pe asigurători

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a prezentat ieri câteva update-uri la cele mai importante acţiuni pe care le are acum în desfăşurare. În cazul Astra, firma de asigurări controlată de omul de afaceri Dan Adamescu şi pusă sub administrare specială, „singura soluţie pentru revenirea la condiţii normale de funcţionare este recapitalizarea prin intermediul unui investitor strategic, cu reputaţie solidă“. Soluţia a fost agreată şi de acţionarul majoritar, a punctat şeful ASF, Mişu Negriţoiu: „Dacă planul pică, avem şi un scenariu de avarie“. Surse din piaţa asigurărilor spun că un posibil investitor strategic pentru Astra ar putea fi PZU, cel mai mare asigurător din Polonia. În cazul Carpatica Asig, ASF a anunţat ieri că va continua discuţiile cu acţionarii în privinţa conţinutului planului de redresare financiară. „Carpatica Asig are un plan de redresare, ni l-a prezentat, dar nu ne-am pus de acord. Firma are, în mod evident, nevoie de capitalizare şi discutăm în continuare pe acest subiect“, a spus Negriţoiu. În a doua parte a lui mai, ASF a anunţat că a decis deschiderea procedurii de redresare financiară pentru Carpatica Asig, conducerea companiei având obligaţia să prezinte un plan de redresare financiară în cel mult de 20 zile. Tot ieri, ASF a solicitat unui alt asigurător, Euroins, ca până în septembrie să îşi pună în ordine modul de calcul al rezervelor tehnice pentru daune. „Euroins a luat câteva decizii importante: a realizat o infuzie de capital de 50 milioane lei şi o majorare a rezervelor cu încă 50 milioane lei. Efectul a fost reducerea numărului de reclamaţii, dar nu este de ajuns“, a mai spus Negriţoiu, adăugând că se aşteaptă ca infuzia de capital să fie îndreptată către plata daunelor. Euroins este pe locul 2 în ţară, după Astra, în clasamentul asigurătorilor cu cele mai multe reclamaţii de la clienţi.