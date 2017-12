Asfaltări promise de MDRT

Printre cele câteva administraţii publice locale social democrate din judeţul Constanţa care au primit aviz favorabil de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) pentru asfaltarea străzilor din comună se numără şi Primăria Cobadin. Primarul comunei, Cristian Telehoi, a declarat că în programul de asfaltare a 10.000 de kilometri de drumuri de interes local şi judeţean au fost cuprinse şi trei străzi din centrul comunei care însumează 2,5 kilometri de drum comunal. „În ultima şedinţă de Consiliu Local am întocmit proiect de hotărâre şi am predat străzile în administrarea MDRT, însă dacă nu se ţin de cuvânt le iau înapoi. Nu am nicio problemă, mă bucur că avem străzi cuprinse în programul ministerului, dar e destul de puţin din cei 130 de kilometri de drum comunal pe care îi avem în administrare. Mai ales că sunt comune din judeţ care au cuprinşi 30 de kilometri de asfaltări. Însă sunt binevenite şi aceste asfaltări. Din partea mea, să tot vină cu proiecte de asfaltări, aş asfalta tot dacă aş putea, aş asfalta până şi acoperişurile caselor. Însă, să se ţină ei de cuvânt”, a mai spus primarul din Cobadin.