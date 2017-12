Asfaltări reluate în Constanța, după un an de pauză

Din martie, dacă se îndreaptă vremea pentru a permite executarea de lucrări de asfaltare, străzile și trotuarele din Constanța vor intra în reabilitare. 18 milioane de lei va aloca Primăria Constanța prin proiectul de buget pentru acest an pentru plombarea asfaltului deteriorat pe străzile orașului, repararea trotuarelor în mai multe cartiere și refacerea marcajelor în tot orașul. Suma pentru 2015 este mai mare decât cea care a fost alocată în 2013 (11 milioane de lei), spre exemplu, dar asta pentru că anul trecut, din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat firma care avea contract cu autoritatea locală pentru asfaltarea drumurilor, nu s-a mai executat nicio lucrare, nici măcar de plombare a drumurilor din Constanța. Problemele pe care le întâmpină autoritatea locală în privința demarării lucrărilor de asfaltare nu se rezumă la asta. „Cea mai mare problemă este că firmele nu se mai prezintă la licitații. Am întâmpinat dificultăți la toate licitațiile organizate. Și nu doar atât. De frica procurorilor, care nu mai știu ce să caute și cum să scormonească doar, doar or găsi ceva, angajații refuză să mai organizeze acele licitații. Nu mai are cine să semneze și cine să mai facă parte din comisiile pentru pregătirea licitațiilor. Tremură carnea pe ei. De asta s-au întârziat licitațiile pentru iluminatul public și pentru drumuri“, a declarat primarul Constanței, Radu Mazăre, în urmă cu ceva timp.

ZONE-ȚINTĂ Chiar și cu dificultățile întâmpinate, șeful administrației constănțene spune că, în primăvară, vor începe lucrările de reparații, urmând ca în a doua jumătate a anului să se demareze programul de asfaltare. „Vom începe cu reabilitarea trotuarelor de pe arterele cuprinse între str. Cuza Vodă și b-dul Mamaia, plombarea asfaltului, în principal în zonele centrale și în marile intersecții, dar vom intra, acolo unde este nevoie, și pe străzile adiacente. Nu în cele din urmă, pentru că marcajele rutiere s-au șters, le vom reface și pe acestea, după ce vom termina lucrările de reparație a drumurilor“, a declarat directorul adjunct al SC Confort Urban SRL, Claudiu Rădulescu. În privința programului de asfaltare ce urmează a fi demarat în toamna acestui an, potrivit primarului, el va avea ca țintă două zone care sunt deficitare în acest moment la capitolul asfalt. Mai exact, cartierele Compozitorilor și Palazu Mare, dar va cuprinde și alte zone din oraș în care sunt probleme grave. Nu se știe încă de ce sumă va fi nevoie și de unde vor fi alocați banii pentru aceste lucrări, însă este foarte posibil ca ele să fie realizate cu fonduri europene.