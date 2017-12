„Asfaltul din Mamaia este mai neted decît la Monaco”

Spectacolul a fost total la Red Bull F1 Mix, eveniment organizat, sîmbătă, în Mamaia, în cadrul căruia fostul pilot de Formula 1, David Coulthard, a pilotat un monopost Red Bull Racing pe distanţa de 1,2 km, pe un minicircuit amenajat pe bulevardul din staţiune. Demonstraţia pilotului scoţian a fost urmărită de aproximativ 15.000 de spectatori, Coulthard oferind demaraje în trombă, accelerări pînă la 200 km/h şi derapaje controlate. La final, scoţianul a făcut şi un tur de onoare, la viteză redusă, fluturînd steagul României, după care a oferit autografe.

Fostul pilot de Formula 1 David Coulthard şi-a petrecut weekend-ul în România, mai precis la Mamaia, unde a fost protagonistul evenimentului Red Bull F1 Mix. Coulthard a pilotat, sîmbătă, un monopost Red Bull Racing pe distanţa de 1,2 km, pe un minicircuit amenajat pe bulevardul din staţiune. Din păcate, ploaia care a început chiar cu cîteva minute înainte de începerea demonstraţiei i-a stricat planurile lui Coulthard, pilotul scoţian nereuşind să le arate românilor tot ce poate motorul de 3 litri şi 950 de cai putere al monopostului valorînd circa 15 milioane de euro („Ca pilot prefer să nu ştiu cît costă o astfel de maşină, pentru a nu avea un sentiment de vinovăţie cînd o distrug!” - David Coulthard). Din cauza asfaltului umed, echipa tehnică a fost nevoită să înlocuiască pneurile slick, cu care era “încălţat” iniţial monopostul, cu cauciucuri de ploaie. Distanţa scurtă pe care o avea de parcurs maşina a creat probleme cu răcirea motorului, motiv pentru care cele două reprize a cîte 20 de minute, cît ar fi trebuit să dureze demonstraţia, au fost scurtate, iar motorul a fost răcit în standul amenajat pe malul Lacului Siutghiol. Oricum, demonstraţia a fost apreciată la maximum de numeroşii spectatori prezenţi în Mamaia, în ciuda frigului şi a ploii. Coulthard a oferit demaraje în trombă (la propriu, graţie apei de pe şosea!), accelerări pînă la 200 km/h şi derapaje controlate (drifturi), dar nu şi frînări bruşte, din motive de siguranţă. La final, scoţianul a făcut şi un tur de onoare, la viteză redusă, fluturînd steagul României, apoi a coborît din monopost şi, cu drapelul în mînă şi jumătate ieşit pe geam, a făcut un ultim tur cu o maşină Audi R8, care la Mamaia a îndeplinit rolul de safety-car.

Coulthard, mulţumit de asfaltul din Mamaia

„A fost o cursă bună, pe care am cîştigat-o (n.r. - rîde). Mă bucur că sînt aici şi le mulţumesc tuturor celor care au venit să ne vadă. Sînt pentru prima oară în România, la acest eveniment important, un show pe care îl prezentăm în ţările unde nu există circuite de Formula 1. Îmi pare rău că vremea nu a ţinut cu noi, dar poate că va fi mai bine data viitoare. Asfaltul a fost bun, neted, poate chiar mai neted decît la Monaco. Poate că vom repeta demonstraţia şi anul viitor, nu ştiu deocamdată, dar la Mamaia sper să ajung şi la vară, pentru că mi-a promis primarul Radu Mazăre că mă învaţă windsurfing”, a anunţat David Coulthard. „Nu poate decît să mă bucure ceea ce a spus despre asfaltul din Mamaia! Am asfaltat acum şapte ani pe aici şi se pare că am făcut-o foarte bine. Cred că am început bine sezonul 2009, în care avem Mamaia Formulelor. Am început cu auto, vom continua în iulie cu Formula 1 la acrobaţie cu avioane şi vom încheia cu Formula 1 pe apă. Le mulţumesc celor de la Red Bull, care l-au adus pe David în România, dar şi celor care ne-au ajutat la organizare şi fără de care nu ar fi fost posibil acest eveniment: Jandarmerie, Poliţie, Direcţia Sanitară. Trebuie să ne mîndrim că şi Mamaia a intrat în rîndul locaţiilor care găzduiesc acest show, alături de oraşe ca Buenos Aires, Caracas, Cartagena sau Atena”, a spus Radu Mazăre. Primarul Constanţei a şi probat cockpitul monopostului RB 1, vineri, după conferinţa de presă oficială, mărturisind că este foarte strîmt înăuntru! „Mulţumim organizatorilor pentru eforturile făcute, pentru oportunitatea de a veni în România”, a declarat Tony Burrows, Redbull Racing Sport team manager. Amabil, David Coulthard nu i-a refuzat pe amatorii de poze şi autografe care l-au asaltat la finalul demonstraţiei, apoi le-a mulţumit tuturor pentru prezenţă.

„E prima oară cînd văd o maşină de Formula 1. Am venit de 1 Mai pe Litoral, stăm în Vamă, dar nu puteam rata o asemenea ocazie”, au declarat Codruţ şi Bogdan, doi studenţi din Bucureşti. „Sînt din Constanţa şi am venit cu familia să vedem acest eveniment. Chiar dacă eu nu sînt fan auto, soţul meu şi băieţii sînt înnebuniţi după cursele de Formula 1”, a spus Marilena. „Practic nu am văzut mare lucru, că a trecut într-o viteză nebună pe aici! Am apucat să-l văd mai bine doar la tururile de onoare”, a spus, puţin dezamăgit, Răzvan, care nu a fost inspirat şi s-a postat cam la mijlocul traseului! „Mi-a plăcut cursa şi faptul că a făcut drifturile cu o singură mînă”, a spus Cristian Martin, unul dintre micuţii piloţi constănţeni de karting, care a văzut demonstraţia împreună cu fratele său, Adrian.