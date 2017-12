Ashley Judd îşi acuză sora că a încercat să o spioneze

Familia Judd nu este cu siguranţă una obişnuită, se bucură de talent, dar nu şi de o atmosferă armonioasă. Actriţa Ashley Judd a acuzat-o pe sora sa vitregă, cântăreaţa de muzică country Wynonna Judd, că a încercat să o spioneze. Totul a ieşit la iveală din surse poliţieneşti care au dat publicităţii o plângere oficială formulată de Ashley Judd, în vârstă de 45 de ani. Totul a pornit de la un dispozitiv GPS wireless, descoperit în maşina Mini Cooper înregistrată pe numele actriţei. Nu aceasta însă conducea maşina, ci nepoata ei, Grace. Cert este că Ashley Judd a făcut plângere la poliţie, care a demarat o anchetă oficială. Investigaţia a dus la un detectiv privat, care a recunoscut că a plasat dispozitivul în maşina actriţei, fiind angajat de Wynonna Judd. Scandalul nu se termină aici, vedeta de muzică country a declarat că ea i-a dat dispozitivul cu pricina fostului său soţ, Arch Kelley. Acesta ar fi fost cel care a plasat mecanismul de interceptare în automobilul Mini Cooper, din motive care încă le scapă anchetatorilor.

Wynonna Judd şi Arch Kelley au fost căsătoriţi timp de doi ani, dar au divorţat în 1998. Despărţirea lor nu a fost însă una lipsită de probleme. Cei doi au împreună doi copii, Grace şi Elijah, şi îşi dispută şi în prezent custodia lor. Aşa că se pare că dispozitivul a fost folosit pentru a se spiona unul pe celălalt. Ashley Judd, Wynonna Judd şi Arch Kelley au refuzat orice comentarii. Potrivit însă plângerii adresate poliţiei, actriţa este sigură că mecanismul instalat în maşina sa are de-a face cu lupta celor doi pe custodia copiilor. Ashley Judd i-a dat spre folosire automobilul Mini Cooper nepoatei sale Grace, de 17 ani, cea care a descoperit dispozitivul şi care a alertat-o, cerându-i să cheme poliţia. Wynonna Judd, care între timp s-a căsătorit a treia oară cu toboşarul Michael Scott “Cactus” Moser, nu are o relaţie foarte bună cu fiica sa, care preferă să stea cu Ashley Judd, aşa că actriţa a primit custodia ei. Ca drama să fie completă, în 2012 Michael Scott “Cactus” Moser a avut un accident de motocicletă şi şi-a pierdut piciorul stâng, iar Wynonna Judd, acum în vârstă de 49 de ani, a trecut cu mare greutate peste toate problemele.

PROBLEME FĂRĂ SFÂRŞIT Acesta nu este însă singurul indiciu că familia Judd nu este tocmai una fericită. În memoriile lansate în 2011, intitulate “All That Is Bitter and Sweet”, Ashley Judd a afirmă că a fost victimă a incestului şi abuzului în copilărie şi că mama sa nu a crezut-o când a încercat să-i spună. Familia Judd este însă responsabilă de hitul “Love Can Build a Bridge” şi, cum dragostea poate ridica un pod, între timp actriţa pare însă fi trecut peste această traumă şi declara recent că are cu mama ei, cântăreaţa de muzică country Naomi Judd, “o relaţie preţioasă”. Disfuncţionalitatea relaţiei dintre mamă şi fiică s-a păstrat însă şi între Naomi şi Wynonna, care se urăsc şi nu îşi mai vorbesc din 1995, deşi sunt două dintre cele mai populare vedete ale muzicii country din SUA. Fiecare este geloasă pe popularitatea celeilalte. Chiar dacă trebuie să urce pe scenă împreună şi să cânte în duet, ambele preferă să poarte ochelari de soare pentru a nu se vedea una pe cealaltă. Disputa a mers atât de departe încât Wynonna nu le-a invitat pe mama şi pe sora ei la cea de-a treia nuntă, deşi toate locuiesc pe aceeaşi proprietate.

În cartea ei, Ashley Judd, care pare să fi moştenit gândirea pozitivă a tatălui său, Michael Charles Ciminella, trainer motivaţional, susţine că a fost prea multă traumă, abandon, dependenţă şi ruşine în familia ei. “În timp ce mama mea, Naomi Judd, se transforma într-o legendă a muzicii country, a creat o realitate falsă care nu se potrivea cu ceea ce trăiam eu. Ea şi sora mea sunt citate ca spunând că ele fac din disfuncţionalitate ceva amuzant. Dar mă gândesc cine exact se amuza? Ce nu am înţeles eu?”, se întreabă actriţa în memoriile sale în care nu şi-a ascuns scârbirea să afle că şi Naomi şi Wynonna au recunoscut fiecare că au fost, la rândul lor, victime ale abuzului sexual la vârste fragede. Se explică de ce Ashley Judd, pe numele său real Ashley Tyler Ciminella, a refuzat să aibă propriii copii!