Ashley Judd, părăsită de soţ

Actriţa americană Ashley Judd are inima frântă deoarece soţul său, pilotul de Indy Car Dario Franchitti, nu mai vrea să se împace cu ea. Actriţa a fost prima care s-a gândit la despărţire, la începutul anului, dar, după gravul accident suferit de soţul său, şi-a dat seama că mariajul lor nu trebuie desfăcut. Dario Franchitti a suferit multiple traumatisme pe 6 octombrie, în cursa de la Houston, iar Ashley Judd a fugit imediat la spitalul unde a fost internat şi l-a ajutat să treacă mai uşor peste primele zile de spitalizare. Actriţa chiar a vrut să se împace cu soţul său, însă acesta i-a respins avansurile. După despărţirea lor, Dario Franchitti şi-a găsit altă iubită şi nu pare dispus să renunţe la noua relaţie. Ashley Judd suferă acum din dragoste, dar tot nu depune actele de divorţ. Apropiaţii cuplului nu vorbesc însă despre o despărţire definitivă, pentru că pilotul nu are alt gând decât să se refacă cât mai repede şi să revină la cursele de Indy Car, aşa că relaţia cu noua iubită are de suferit. Prietenii săi cred că noua iubită nu va suporta foarte mult să fie „roata de rezervă”!