Ashton Eaton și Genzebe Dibaba sunt atleții anului 2015

Americanul Ashton Eaton, recordmanul lumii la decatlon, și etiopianca Genzebe Dibaba, deținătoarea recordului mondial la 1.500 m, au fost desemnați atleții anului 2015 de către federația internațională (IAAF), joi, la Monte Carlo. Eaton, în vârstă de 27 de ani, campion olimpic în 2012, și-a îmbunătățit propria performanță la decatlon cu ocazia Campionatelor Mondiale de la Beijing, desfășurate în luna august, unde a cucerit medalia de aur cu 9.045 puncte.

Pentru titlul de cel mai bun atlet al anului mai erau nominalizaţi jamaicanul Usain Bolt şi americanul Christian Taylor. „Sunt onorat de faptul că sunt considerat „artistul” anului, însă nu i-am învins pe Usain şi pe Christian. Pur şi simplu munca mea a fost diferită. Ei se numără printre cei mai talentaţi performeri ai tuturor timpurilor și sunt flatat că mă aflu printre ei”, a declarat Eaton, care a devenit primul decatlonist ales atletul anului.

Etiopianca Genzebe Dibaba (24 de ani) este sora lui Tirunesh Dibaba, triplă campioană olimpică la semifond și atleta anului 2008. Ea a stupefiat lumea atletismului pe 17 iulie, la Monte Carlo, unde a reușit să stabilească un nou record al lumii la 1.500 m, cu timpul de 3:50,07, îmbunătățind astfel performanța deținută din 1993 de către chinezoaica Qu Yunxia, ale cărei metode de antrenament au fost alimentate din plin de acuzații de dopaj. Dibaba, care a devenit campioană a lumii la 1.500 m la Beijing, în vara acestui an, mai are în palmares trei recorduri mondiale în sală.

Pentru titlul de cea mai bună atletă a anului mai erau nominalizate olandeza Dafne Schippers şi poloneza Anita Wlodarczyk. „Sunt onorată să primesc acest premiu din partea IAAF. Este plăcut să fii atleta anului. După ce am fost finalistă şi am ratat acest premiu la limită în urmă cu un an, sunt foarte mândră să fiu apreciată de fani şi de experţi. Vreau să le aduc un omagiu atletelor Dafne Schippers şi Anita Wlodarczyk, care au fost incredibile tot anul. Poate în 2016 va veni momentul vostru!”, a spus Dibaba.

Desemnarea atleților anului este anunțată, în mod normal, cu ocazia galei anuale a IAAF, însă aceasta a fost anulată în 2015 din cauza atmosferei foarte apăsătoare din jurul acestui sport și a conducerii sale, ca urmare a dezvăluirilor privind dopajul organizat din Rusia, făcute de Agenția Mondială Antidoping. Noul președinte al IAAF, Sebastian Coe, a decis să anuleze gala după arestarea predecesorului său, Lamine Diack, acuzat de corupție.

