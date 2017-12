Actorul american Ashton Kutcher a mâncat viermi prăjiţi în timpul unei emisiuni difuzate pe postul de televiziune britanic BBC One, vineri seară, după ce un bucătar celebru i-a spus că are în farfurie ceapă prăjită. Starul a apărut în The Graham Norton Show, alături de celebrul bucătar Heston Blumenthal, cunoscut pentru delicatesele sale scandaloase. Acesta din urmă a fost rugat să gătească o cină americană pentru oaspeţii celebri, iar el a pregătit hot dog de pui, în care sosul de roşii a fost introdus în carne, având alături şerveţele comestibile imprimate cu chipul actorului. Kutcher a devenit bănuitor când a observat nişte bucăţi mici şi crocante peste cârnat. ”Ce sunt chestiile astea de deasupra? Toate arată ca momeala pe care o folosesc eu la pescuit. Ar trebui să mâncăm şi şerveţelul?”, a întrebat el. Blumenthal i-a spus actorului că este ceapă prăjită, dar în timp ce acesta mesteca i-a dezvăluit că sunt viermi prăjiţi. Kutcher a încercat să scuipe mâncarea, dar a recunoscut: ”E bun. Orice este mai bun dacă este prăjit”.

Heston Blumenthal, în vârstă de 44 de ani, este proprietarul restaurantului The Fat Duck, ce deţine trei stele Michelin, în localitatea Bray din Berkshire, desemnat, în 2007 şi 2009, cel mai bun local de gen în Marea Britanie, de revista ”The Good Food Guide”. Blumenthal este celebru pentru abordarea ştiinţifică a gătitului şi a fost descris drept un alchimist culinar pentru stilul său inovator. Ashton Kutcher, în vârstă de 31 de ani, starul serialului ”That 70\'s Show” şi prezentatorul şi producătorul emisiunii TV ”Punk\'d”, este, din 2005, soţul actriţei Demi Moore, în vârstă de 47 de ani.