Asia se confruntă cu o serie neagră de catastrofe naturale

Tsunami în Pacific, seism în Indonezia, taifun devastator în Filipine, Vietnam, Cambodgia şi Laos: Asia s-a confruntat, săptămîna aceasta, cu o serie neagră de catastrofe naturale, care au provocat peste 500 de morţi şi au devastat regiuni întregi. Sute de mii se persoane sînt fără adăpost după aceste catastrofe în lanţ, care au distrus sate şi au provocat inundaţii. Ajutorul internaţional a început să se prefigureze, în timp ce sinistraţii, precum cei din regiunile muntoase izolate din Vietnam, aşteptau să fie salvaţi.

Taifunul Ketsana s-a soldat cu 331 de morţi, majoritatea în Filipine (246 de morţi), stat a cărui capitală a fost distrusă. 2,2 milioane de persoane au fost afectate în acest stat. Taifunul şi-a continuat apoi traseul în Asia de Sud-Est, provocînd moartea a 74 de persoane în Vietnam şi a 11 în Cambodgia. În Vietnam, autorităţile se tem de inundaţii istorice. Oraşul Hoi An, patrimoniu UNESCO, se află sub ape. În Samoa, arhipelag situat în sudul Pacificului, bilanţul nu era încă definitiv miercuri, a două zi după seismul cu magnitudinea opt ce a provocat un tsunami care a afectat numeroase sate de pe coastă şi hoteluri. Valuri de pînă la opt metri înălţime au lovit arhipelagul format din statul independent Samoa şi Samoa americană. Valul seismic a afectat şi arhipelagul învecinat, Tonga. Cel puţin 113 persoane şi-au pierdut viaţa, dar bilanţul ar putea creşte, în condiţiile în care numeroase persoane sînt date dispărute. Doi australieni, dintre care o fetiţă în vîrstă de 6 ani, figurează pe lista celor care şi-au pierdut viaţa. De asemenea, doi sud-coreeni au murit iar un al treilea este dat dispărut. Şi Noua Zeelandă a anunţat că unul dintre cetăţenii săi a murit. De asemenea, un băieţel britanic în vîrstă de 2 ani este, probabil, mort, potrivit Londrei. La mai puţin de 24 de ore după cel din Samoa, un nou seism foarte puternic (7,9 grade), localizat în Oceanul Indian, a afectat insula indoneziană Sumatra. Cel puţin 75 persoane şi-au pierdut viaţa în oraşul Padang, unde mai multe imobile au fost distruse, potrivit preşedintelui. Mii de alte persoane sînt prinse sub dărîmături. În 2004, un cutremur produs în largul insulei Sumatra a provocat un tsunami catastrofal, soldat cu peste 200.000 de morţi în Asia.

Preşedintele american, Barack Obama, a decretat, miercuri, stare de catastrofă în Samoa americană, promiţînd “un răspuns rapid şi agresiv în faţa dezastrului şi un ajutor pentru insulele aflate în afara teritoriului SUA”. SUA au anunţat şi că vor trimite armata pentru a participa la operaţiuni de salvare în Filipine, iar UE a alocat patru milioane de euro pentru a ajuta ţările afectate de Ketsana. Pentru Samoa, UE a deblocat, miercuri, un prim ajutor de urgenţă de 150.000 de euro.