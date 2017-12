Asigurarea locuinţelor ar putea deveni obligatorie din aprilie

Piaţa asigurării locuinţelor va lua amploare din acest an, cînd se preconizează că, la sfîrşitul lunii aprilie, va intra în vigoare legea referitoare la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). “Totalul costurilor primelor de asigurare pentru locuinţele din România ar fi de 145 milioane de euro, iar valoarea reasigurată pentru clădiri, de trei miliarde euro\", a specificat ieri consilierul în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Radu Mircea Popescu. De la încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor sînt exceptate persoanele care au deja o asigurare privată de locuinţă. Cei care au încheiate asigurări facultative ale locuinţelor vor fi scutiţi de plata asigurărilor obligatorii, cu condiţia ca poliţa existentă sa acopere cele trei riscuri prevăzute de lege. Posesorii unei asigurări facultative de locuinţe trebuie să se prezinte anual la Administraţia Financiară pentru a dovedi acest lucru. Mai există şi posibilitatea încheierii unor poliţe suplimentare faţă de cele obligatorii, pentru majorarea sumei asigurate sau pentru acoperirea unor riscuri suplimentare. Proprietarii apartamentelor de bloc pot opta şi pentru asigurarea locuinţelor prin intermediul asociaţiilor de proprietari, iar cei care doresc să achite asigurări mai mari pot face acest lucru suplimentar, pe lînga asigurarea obligatorie. Persoanele fizice care beneficiază de ajutor social vor fi scutite de la plata primei anuale de asigurare, aceasta fiind suportată din bugetele autorităţilor locale. Pentru locuinţele aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, obligaţia încheierii contractelor de asigurare revine persoanelor sau autorităţilor care le administrează. Pentru a veni în sprijinul pensionarilor, consideraţi o categorie cu venituri destul de stricte, firmele asiguratorii au trecut deja la campanii de discount pe instrumentele asigurării de locuinţe. Astfel, Casa Promo lansat de BCR Asigurări, oferă 3% discount iniţial pentru pensionari şi garantează despăgubirea clienţilor în cazul pagubelor suferite de cladirea asigurată sau/şi de obiectele din casă. Asiguratul beneficiază şi de suport financiar pentru repararea prejudiciilor produse unor terţe persoane. BCR Asigurări returnează în acest sens sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat să le plătească persoanelor prejudiciate, inclusiv cheltuielile de judecată. Pe lîngă discountul pentru pensionari, produsul are în grila de reduceri următoarele bareme: 2% dacă locuinţa dispune de sisteme de protecţie contra efracţiei sau incendiului şi 10% în cazul în care spaţiul de locuit asigurat este situat într-un bloc de locuinţe. Pentru locuinţele cu o vechime mai mică de 10 ani sau pentru plata integrală a primei se scade 5% din preţul asigurării. Programul de protecţie prin asigurare cuprinde bunurile, răspunderea civilă şi, opţional, se poate extinde şi pentru accidente cu implicaţii asupra integrităţii corporale, bunuri casabile, bani-valori, animale de companie. La categoria bunuri sînt incluse clădiri cu destinaţie locativă, inclusiv anexele ce nu sînt legate de acestea (garaj, piscină, magazie etc.) şi conţinutul aflat la locaţia asigurată (mobilier, covoare, cărţi, echipamente electrice/ electronice, obiecte casnice, instrumente muzicale, îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte etc.). Riscurile prevăzute de asigurare pentru bunuri cuprind fenomenele naturale, incendiile, exploziile, vandalism, îngheţarea apei în conducte sau rezervoare, inundare provenind de la apartamentele vecine sau ca urmare a avariilor accidentale produse instalaţiilor/refulării apei de canalizare, a furtului şi a fenomenelor electrice. Răspunderea civilă protejează asiguratul sau persoanele care locuiesc în mod statornic cu acesta împotriva faptelor săvîrşite din culpa proprie, cît şi împotriva stricăciunilor cauzate de lucruri sau animale aflate în paza juridică a acestora. În cazul în care asiguratul este proprietar, este protejat şi contra ruinei edificiului cauzată de viciile de construcţie sau lipsa de întreţinere. Prima de asigurare este stabilită în funcţie de planul de acoperire agreat şi scala de reduceri specifică fiecărui client. Astfel, pentru o clădire în valoare de 50.000 euro, ce cuprinde bunuri de 5.000 euro şi la care se adaugă o protecţie de răspundere civilă de 1.000 euro, prima de asigurare este stabilită la 80 euro. O primă de asigurare mai mare, spre exemplu de 260 euro, se calculează în cazul unei locuinţe de 200.000 euro, ce cuprinde bunuri de 20.000 euro şi o răspundere civilă de 1.000 euro. Prima poate fi achitată în rate semestriale sau trimestriale. BCR Asigurări acordă un termen de graţie pentru plata ratelor de 15 zile calendaristice, în interiorul căruia contractul de asigurare rămîne în vigoare. Firma de asigurare a simplificat procesul de încheiere a contractului, renunţînd la inventarierea bunurilor. De asemenea, la stabilirea cuantumului despăgubirilor nu se ţine seama de uzura bunurilor. Prin încheierea unei asigurări de locuinţe, clientul îşi poate acoperi cheltuielile necesare reparării bunurilor în cazul producerii riscului. Un alt avantaj este rambursarea cheltuielilor suplimentare efectuate pentru închirierea unui spaţiu de locuit dacă cel asigurat devine impropriu locuirii.