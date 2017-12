Asigurarea obligatorie a locuinţelor, în gaură neagră legislativă

LEGEA CARE NU E LEGE. „În prezent, Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor este în vigoare şi produce efecte. O informare de presă a Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), dată publicităţii pe 15 decembrie 2010, anunţa că termenul limită până la care trebuie încheiată poliţa obligatorie, fără a risca amenzi, a fost decalat de la 15 ianuarie, la 15 iulie 2011. Acest comunicat nu are însă valoare juridică”, a declarat preşedintele Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor (PAID), Marius Bulugea. Ce spune MAI în comunicatul postat pe pagina sa de internet - „în conformitate cu prevederile articolului 35 din Legea 260/2008, obligativitatea încheierii asigurărilor de locuinţe decurge de la un an de la începerea emiterii poliţelor”, adică de la 15 iulie 2011.

NICI ASIGURĂTORII NU AU FOST INFORMAŢI OFICIAL. Ce să mai înţelegem noi, cei lăsaţi în ceaţă de fabuloasa coordonare între autorităţi şi instituţiile din subordine? Poate că vidul legislativ şi incompetenţa în luarea unei simple decizii cer ca cei amendaţi să fie chiar guvernanţii. Sau poate că ar fi bine să ne informăm despre deciziile luate la nivel înalt de la peştii din acvariu şi de la maidanezi, care au cam acelaşi nivel de credibilitate. „Foarte mulţi proprietari au înţeles, în urma anunţului MAI, preluat de mass-media, că nu mai sunt obligaţi să îşi încheie o poliţă obligatorie. Lucrurile nu stau aşa”, mai spune preşedintele PAID. De cealaltă parte, asigurătorii constănţeni care vând poliţe PAID sunt la fel de nedumeriţi. „Noi nu am fost anunţaţi că legea s-a modificat. Nu am primit nimic oficial. Ideea e că amenzile trebuie să vină odată cu taxele şi impozitele, la secţiile financiare. Cum acest lucru nu s-a întâmplat încă, e clar că termenul luat în calcul de MAI este 15 iulie”, spun cei de la ARDAF Constanţa. Nici cei de la Astra Asigurări nu pot preciza clar care este legea în vigoare, pentru că nu au primit nicio clarificare, dar spun că, în lanţul trofic, MAI are putere mai mare decât preşedintele PAID, motiv pentru care putem să stăm liniştiţi. Nu pentru că am avea nişte instituţii de stat bine organizate, ci măcar pentru simplu fapt că nu vom plăti amenzi, în cazul în care nu am asigurat locuinţa până la 15 ianuarie.

PAID ÎNCHEIE 400 POLIŢE/ZI. Până în prezent, PAID a încheiat 461.627 de poliţe de asigurare, un număr destul de mic având în vedere că în România sunt circa 8,5 milioane locuinţe. „În ianuarie 2011, ritmul s-a diminuat semnificativ, ajungând, în luna următoare, la mai puţin de 400 poliţe/zi, în urma comunicatului transmis de MAI. Din informaţiile noastre, nicio primărie nu a aplicat până acum vreo amendă”, a mai spus Bulgea. În concluzie, te poţi plictisi în România. Noi spunem că nu... din păcate.