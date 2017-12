Asigurări auto mai scumpe, despăgubiri mai mici

Mai multe firme de asigurare au anunţat deja că poliţa obligatorie RCA va costa cu 10% - 25% mai mult, iar pentru asigurările facultative CASCO va fi impus cuvîntul magic \"franşiză\". Adică despăgubirea primită poate fi cu 200 de euro mai mică decît paguba suferită. Şoferii care încheie de pe acum o asigurare obligatorie de răspundere civilă RCA pe un an plătesc deja mai mult, pentru că poliţa va acoperi lunile ianuarie şi februarie sau trimestrul II din 2009, pentru care tariful este deja mai mare cu 10-20%. Scumpirea vine în urma numărului mare de accidente înregistrate în România. Din 2009, pentru maşinile cu motorizări între 1.200 şi 1.400 de cmc, o asigurare de răspundere civilă o să coste între 220 lei şi 350 lei pe an. La peste 1.400 cmc, preţul RCA va pleca de la 300 lei. Pentru asigurările facultative CASCO, tot mai multe firme introduc franşiza, ceea ce înseamnă că o sumă fixă, de 100 sau 200 de euro, se scade din despăgubire. De exemplu, dacă reparaţia costă 500 de euro, clientul primeşte doar 300. Cînd costă 100 de euro nu mai primeşte nimic. Firmele de asigurare spun că, în România, şoferii îşi lovesc mai des maşinile decît în ţările din vestul Europei, dar tarifele pentru CASCO nu mai pot să crească. Ca să compenseze majorările, firmele de asigurări introduc oferte pentru clienţi, precum plata în rate, bonus-malus, RCA şi CASCO pe perioade limitate. Allianz-Ţiriac, una dintre companiile care realizează volume mari pe segmentul auto şi care a introdus, pentru prima oară în România, un sistem diferenţiat pentru fiecare client, va majora şi ea cu maximum 30% poliţele RCA, dar doar pe segmentul de vîrstă pînă în 35 de ani. Tinerii sînt consideraţi, în urma analizelor companiei, mai periculoşi în trafic şi mai expuşi accidentelor rutiere. Asitrans a introdus pentru prima oară în România vînzarea RCA în rate pentru persoane fizice. „Această decizie va naşte discuţii în domeniu. Ne aşteptăm să parcurgem cele trei etape în ce priveşte această măsură: să fie ridiculizată, contestată, apoi văzută ca un lucru normal\", consideră directorul general al Asitrans, Bogdan Stan. El a adăugat că, pînă în prezent, numai societăţile comerciale puteau plăti RCA-ul în rate în România. Directorul general al Asitrans Asigurări a menţionat că poliţele RCA cu o valabilitate pentru un an se pot achita în patru rate, iar cele cu valabilitate de şase luni se pot achita în două rate. Pentru anul viitor sînt autorizate să încheie RCA 10 companii (prin menţinerea autorizaţiei de practicare a asigurării obligatorii RCA), acestea fiind Allianz-Ţiriac, Ardaf, Asiban, Asirom, Asitrans, Astra-Uniqua, BCR Asigurări, BT Asigurări, Generali Asigurări şi Omniasig. Numărul acestora poate creşte pentru că numeroase firme au depus documentaţia de autorizare şi aşteaptă notificarea CSA. Pentru 2009, pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita maximă a fost stabilită la un nivel de 300.000 euro, iar pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita maximă de despăgubire a fost stabilită la un nivel de maxim 1,5 milioane euro.