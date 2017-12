Asigurările de sănătate de stat pierd teren?!

Asigurările de stat de sănătate din România pierd teren de la o lună la alta. Românii s-au săturat să plătească la stat bani pentru Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FUASS), iar atunci când au nevoie de un serviciu medical să constate că trebuie să plătească. Mulţi au ajuns astfel să gândească o colaborare serioasă cu firme private de sănătate. Ultimul studiu al Mednet Marketing Research Center arată că peste jumătate dintre români consideră că modalitatea cea mai bună de a depăşi o problemă de sănătate este încheierea unei asigurări private de sănătate. Intenţia de contractare a unei asigurări private de sănătate a crescut anul acesta comparativ cu anul trecut, se arată în document. Dacă în 2010 ponderea persoanelor din capitală, de exemplu, care consideră că modalitatea cea mai bună de a depăşi o problemă de sănătate este încheierea unei asigurări era de 47,3%, în anul 2011 aceasta a crescut până la 55,2%. În provincie, creşterea a fost de la 41,4% în 2010, la 51,8% în 2011. Tot din studiul menţionat reiese că orăşenii sunt interesaţi şi de abonamentele medicale private. În acest context, 9% dintre bucureşteni afirmă că vor deveni abonaţi ai unei clinici medicale private în viitorul apropiat (cu şase puncte procentuale mai mult decât în 2010), în timp ce 34,9% iau în calcul contractarea unui abonament. Pentru restul ţării, situaţia este similară, procentul celor care intenţionează să devină abonaţi ai unei clinici medicale private crescând de la 2,1%, în 2010, la 6%, în 2011. De asemenea, creşte şi procentul celor care iau în calcul contractarea unui abonament medical la o clinică privată de la 23,2% în 2010, la 30,3% în 2011, astfel renunţând la serviciile medicale oferite în sistemul de sănătate de stat.

CE SPUN CONSTĂNŢENII... Sunt constănţeni, dar şi cadre medicale care contestă dur condiţiile de cazare, de lucru, dar şi unele serviciile medicale oferite de către unităţile medicale de stat. Pacienţii sunt tot mai indignaţi de faptul că banii care se duc la FUASS sunt practic aruncaţi pe fereastră. „Am ajuns în spital şi am fost trimis să-mi cumpăr unele medicamente pe motiv că spitalul nu are bani să le procure. Nu mai pun la socoteală faptul că am stat într-un salon plin de gândaci”, spune un pacient asigurat din Constanţa. Şi medicii sunt la fel de indignaţi. „Nu ne convine să le spunem bolnavilor că trebuie să-şi cumpere nu ştiu ce medicamente sau să ne ajute cu unele materiale sanitare, că n-avem bani, că pe guvernanţi nu-i interesează. Nu-mi convine, de asemenea, să dau consultaţii în spaţii care arată deplorabil. Nu se poate să primeşti bolnavul în asemenea condiţii”, este declaraţia unui medic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Şi atunci, pentru ce asigurarea de sănătate la stat?”, este întrebarea multor asiguraţi. Singura soluţie pentru ca unităţile sanitare să se transforme rămâne sprijinul autorităţilor locale. La Constanţa, un ajutor semnificativ pentru Sănătatea locală este oferit de către Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), cea mai mare unitate sanitară din judeţ fiind în plin proces de modernizare.