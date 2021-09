Asigurarile pentru telefoane merita fiecare banut!

Atunci cand ai investit o suma mare de bani pe ultimul model de telefon, vei dori sa beneficiezi de garantie extinsa si de asigurare casco online, astfel in cazul in care telefonul pateste ceva ai acoperire deplina!

Quickmobile.ro este magazinul online de gadget-uri precum smartphone-uri, Iphone-uri, laptop-uri, tablete si samrtwatch-uri.

Aceste dispozitive fac parte din viata noastra de zi cu zi, facand accesul catre diferite aplicatii mai usor. Telefoanele mobile sunt, cu siguranta, investitii care merita fiecare banut, deoarece versabilitatea si functionarea lor in orice conditie sau spatiu ofera utilizatorului acces la orice platforma online.

Tocmai din acest motiv este indicat sa avem garantie extinsa si asigurare casco pentru dispozitivul mobil.

In aceasta era digitala, cand tot mai multi oameni cumpara dispozitive precum laptopuri, computere, telefoane mobile, siguranta acestor articole este, de asemenea, importanta.

Producatorii ofera o garantie de un an, care se limiteaza in cea mai mare parte la defectele de fabricatie.

Deci, daca un obiect gadget este furat sau deteriorat, poate fi necesar sa cheltuiti din buzunar sau sa cumparati un obiect nou gadget. Din aceste motive, oamenii prefera ca obiectele lor sa fie acoperite intr-o asigurare care sa le ofere garantii.

Asigurarea este un plan de asigurare in care beneficiati de protectie impotriva daunelor accidentale, accidentelor cauzate de apa si alte lichide, a furtului, a efractiei si a incendiilor.

Exista o lista de gadgeturi care pot fi asigurate precum telefoane mobile, laptopuri, camere digitale, computere etc.

In cazul in care gadgetul este furat, deteriorat etc. compania de asigurari ar compensa pierderea.

Quickmobile ofera protectie impotriva accidentelor fizice sau electronice. Este foarte important pentru siguranta gadgeturilor scumpe.

Avand acoperire pentru gadgeturi, veti obtine o multime de beneficii. Veti beneficia de protectie in scenarii precum furtul, pierderea, ruperea si deteriorarea cauzata de apa. Sunteti compensat pentru costul inlocuirii gadgetului.

In unele cazuri, in caz de pierdere totala sau furt, valoarea amortizarii va fi dedusa din valoarea totala a receptorului, iar suma ramasa va fi transferata in contul clientului. Aceasta asigurare are si o deductibila.

Aceasta este partea din cererea pe care clientul trebuie sa o plateasca singur. Asigurarea plateste suma necesara. Scopul deductibilitatii este de a se asigura ca reparatiile mici nu sunt solicitate in cadrul asigurarii.

De asemenea, garantia extinsa poate sa prelungeasca perioda in care gadget-ul achizitionat beneficiaza de inlocuire sau reparatii profesionale de la service-uri autorizate.

Quickmobile.ro este furnziorul si magazinul online care poate sa ofere atat asigurare online casco, cat si garantie extinsa pentru produsele cumparate la preturi foarte avantajoase.

Asigurarea Casco protejeaza echipamentul impotriva:

Furt si efractie: atunci cand dispozitivul este furat, compania de asigurari ramburseaza valoarea gadgetului asigurat, mai putin amortizarea.

Deteriorari fizice si lichide: Atunci cand dispozitivul sufera daune fizice sau lichide, compania de asigurari ramburseaza suma gadgetului asigurat conform planului de asigurare.

Asigurarea pentru gadgeturi poate fi achizitionata numai pentru gadget-uri noi, nu si pentru mana a doua.

Este disponibil in magazine atunci cand cumparati gadgetul. In caz contrar, acoperirea nu este vanduta de asiguratori nici in sucursalele lor, nici prin intermediul agentilor sau chiar online.

Serviciul Premium depinde de acoperirea oferita - daune, furt sau ambele. Se calculeaza ca procent din gadget.

Factura de cumparare a telefonului mobil si numarul de serie al telefonului vor fi necesare in momentul depunerii cererii.

Quickmobile ofera servicii de top precum deschiderea coletului la livrare, un serviciu extrem de folositor mai ales pentru clientii care comanda de la distanta!

Clientii care aleg sa cumpere de la quickmobile.ro beneficiaza si de produse in premiera, precum telefoane de ultima geratie sau tablete in oferta. Quickmobile.ro este alegerea cea mai buna pentru persoanele care sunt pasionate de gadget-uri!