Asigurările private, în ajutorul Sănătăţii

Participanţii la Forumul Român de Sănătate desfăşurat la Bruxelles, în cadrul căruia reprezentanţi ai grupurilor socio-profesionale din sănătate din UE au discutat situaţia din România, consideră că asigurările de sănătate private ar putea ajuta sistemul de sănătate românesc. Forumul a reunit reprezentanţi ai tuturor grupurilor socio-profesionale active în domeniul sănătăţii - ai medicilor, autorităţilor naţionale din domeniu, instituţiilor europene, pacienţilor, farmaciştilor şi industriei farmaceutice - care au discutat despre situaţia sistemului de sănătate din România, grevat şi de dificultăţile crizei economice, în contextul obiectivelor politicilor de sănătate europene. Printre participanţii la forum s-au numărat Vasile Puşcaş, negociator şef cu UE, Irinel Popescu, şeful Institutului de transplant hepatic Fundeni, Mircea Olteanu, vicepreşedinte al Romanian Hospital Association, Dan Zaharescu, director ARPIM, dar şi Fausto Felli, preşedinte al European Institute for Equitiy in Helath şi Vincenzo Costiglola, preşedinte al European Medical Association. Printre propunerile participanţilor la forum pentru rezolvarea situaţiei dificile în care se află sistemul de sănătate românesc se numără definirea pachetului de servicii minimale în sănătate, cu posibilitatea introducerii asigurărilor private suplimentare de sănătate. Una dintre observaţiile făcute în cadrul forumului este faptul că bugetul de sănătate în Romania este setat mult sub nivelul nevoilor reale. Potrivit raportului realizat de participanţii la Forumul Român de Sănătate, politicile naţionale de sănătate trebuie privite într-un context mai larg, care să aibă în vedere şi modificările demografice, procuparea pentru asigurarea eficienţei şi echităţii. Printre priorităţile urgente, raportul precizează plasarea pacientului în centrul politicilor de sănătate şi reconstruirea încrederii acestuia în sistem. Potrivit documentului, reformele planificate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) ar putea deschide poarta unor măsuri complementare, precum asigurările de sănătate private suplimentare, care au avut succes în statele europene în care au fost implementate.