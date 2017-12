Asigurătorii acuză ASF că aberează prea mult

Industria asigurărilor a avut un an dificil în 2014, plin de bâlbe din partea ASF, iar lucrurile sunt departe de a merge într-o direcţie normală, a declarat Cristian Constantinescu, fostul director general al UNSAR şi al Allianz-Ţiriac. „Ca autoritate de reglementare, ASF este departe de a produce ce aşteptam să producă. Schimbările anunţate nu au reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor şi sunt mult prea multe bâlbe. Nu am primit, spre exemplu, răspunsul la întrebarea „În baza cărei legi funcţionează Astra?”. Inconsistenţa decizională şi toate bâlbele legate de brokeri se văd cu ochiul liber“, a afirmat Constantinescu. Referitor la cea mai recentă modificare a normei RCA, care a avut loc în ianuarie, Constantinescu a arătat că ea trebuia schimbată mult mai consistent - „Prevederea care obliga asigurătorul să îşi acopere obligaţiile asumate din prima de asigurare era oricum egală cu zero. În primul rând, nu putea fi controlată şi, în al doilea rând, nu există nicio penalitate. Ce nu înţeleg este anularea prevederii care limita nivelul facturilor pe care anumite unităţi de reparaţii auto le pot prezenta asigurătorilor şi toată lumea ştie că în foarte multe cazuri sunt de două, chiar trei ori cât o factură de reprezentanţă auto. Acesta este un pas foarte mare înapoi, făcut fără ca cineva din ASF să aibă curiozitatea să studieze, analizând piaţa de asigurări, cam care este impactul în bani, în dauna medie, al facturilor de la aceste service-uri“. El a arătat că ASF, la nivel declarativ, îşi propune să reducă primele de asigurare şi presiunea pe clienţi, dar adoptă măsuri total contrarii, care au ca efect creşterea tarifelor şi nu scăderea lor. Constantinescu a calificat drept aberante recentele declaraţii ale unui reprezentant din ASF, care a afirmat că asigurătorii vor fi verificaţi şi sancţionaţi pentru posibilele abuzuri în privinţa modului de stabilire a nivelului primei RCA pentru tineri: „ASF n-are absolut nicio bază legală pe care să fundamenteze un asemenea demers“.