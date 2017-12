Asigurătorii au avizat 55% din daune prin constat amiabil

Asigurătorii au avizat 55% din numărul total de daune prin formularul de constatare amiabilă în intervalul 1 iulie 2009 - 31 martie 2010, ceea ce reprezintă 163.683 de dosare soluţionate prin această procedură, a spus directorul Direcţiei Reglementări şi Autorizări Asigurări Obligatorii în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). „În acest an, numărul şoferilor care vor soluţiona dosarele de daună prin această procedură va creşte substanţial”, a estimat directorul Direcţiei Reglementări şi Autorizări Asigurări Obligatorii în cadrul CSA, Mona Cucu. În intervalul 1 iulie-31 decembrie 2009, asigurătorii au avizat 57,9% din numărul total de daune prin formularul de constatare amiabilă, reprezentând 109.173 de dosare soluţionate prin această procedură. Astfel, numai în primul trimestru al acestui an au fost soluţionate peste 54.000 de dosare de daună prin constatul amiabil. Şoferii vehiculelor implicate în accidente rutiere uşoare, fără victime, nu mai sunt obligaţi, începând de la 1 iulie 2009, să meargă la poliţie pentru a obţine autorizaţia de intrare în reparaţie, dacă completează şi depun la companiile de asigurare formularul tipizat de constat amiabil. Procedura se aplică numai când sunt îndeplinite concomitent patru condiţii: s-a produs un accident rutier doar cu pagube materiale, fără vătămări corporale, au fost implicate maximum două vehicule care deţin RCA valabil la data producerii accidentului, accidentul are loc pe teritoriul României şi nu a fost comisă o infracţiune prevăzută de Codul Rutier. Asigurătorii au aplicat sistemul bonus/malus pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) emise de la 1 ianuarie 2010, astfel că un şofer fără daune în 2009 beneficiază de o reducere de 10% la o poliţă încheiată pe o perioadă de un an. În schimb, şoferii cu mai multe accidente la activ vor plăti o primă mai mare cu până la 200%.