Asigurătorii care nu-s nebuni vor scumpi RCA

08:20:52 / 10 Mai 2014

Minciuni sfruntate

Si asa societatile de asigurari au tot felul de clauze care limiteaza despagubirile la mai nimic. De exemplu, se asigura apartamentul la 20.000 lei, valoare de nou, dar nu stii la cat va fi evaluat apartamentul in momentul producerii unui eveniment. Cu siguranta ca mult mai putin decat valoarea de nou. Uite ca totusi, asiguratorii au tupeul sa se planga sub obladuirea lui Negritoiu. In plus, 80 de lei, asigurarea obligatorie, este nimic pentru Negritoiu care are milioane, dar este foarte mult pentru un pensionar cu 1000 lei pe luna.