Asirom refuză plata cheltuielilor pentru despăgubiri

Cine are ghinionul să-şi găsească maşina lovită de altcineva în parcare poate să aştepte mult şi bine până când asigurătorul respectivului îi va da toţi banii pentru a-şi repara autoturismul. A păţit-o un şofer din Constanţa, care nu îşi poate folosi maşina, pentru că este, de mai bine de două luni, într-un service auto, iar compania de asigurări Asirom refuză să-i deconteze în totalitate reparaţiile. Povestea lui Rareş Cosmin Talaba începe în 22 noiembrie 2009, când şi-a găsit autoturismul (care era parcat în curtea îngrădită a blocului în care locuieşte, unde nu există indicatoare de parcare sau staţionare interzisă) lovit în bara din faţă. Alăturat era parcat şi autoturismul care îi lovise maşina, un vecin. Evident, s-a întocmit constatarea amiabilă conform legislaţiei în vigoare, conducătorul autoturismului cu pricina recunoscându-şi vina. Următorul pas a fost drumul spre Asirom Constanţa, unde s-au întocmit documentele necesare şi a fost trimis în service cu acceptul de înlocuire bară. Însă, surpriza a venit pe 22 decembrie 2009, spune Talaba, când a fost înştiinţat de către şeful service-ului care i-a reparat autoturismul că are de achitat suma de 564 lei, pe motiv că Asirom a dat confirmarea de plată din culpă comună. „În primul rând nu înţeleg care este culpa comună! Nu înţeleg cum au dat confirmarea de plată pentru înlocuire bară spate când maşina mea a fost lovită în faţă! Am luat legătura cu repezentanţii Asirom, care mi-au spus că am fost încadrat la culpă comună pentru că maşina nu a fost parcată într-un spaţiu amenajat de către primărie. În schimb, după ce le-am spus că maşina mea a fost lovită în faţă, au modificat acceptul de plată, au şters efectiv bară spate şi au scris bară faţă”, a declarat Talaba. Bărbatul a solicitat şi reanalizarea dosarului, însă nici de această dată reprezentanţii Asirom nu s-au lăsat înduplecaţi şi i-au transmis omului să-şi ia gândul de la despăgubiri totale, decizia de culpă comună rămânând neschimbată. „M-am săturat de câte telefoane şi drumuri am făcut la: Poliţie, Asirom, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Până una alta, mai sunt şi dator la service cu 564 de lei. Este anormal ceea ce fac reprezentanţii Asirom, mă pun să plătesc ceva de care nu sunt vinovat. Care sunt drepturile noastre? Eşti vinovat dacă ai lovit o maşină, dar eşti vinovat şi dacă ai fost lovit? Am să-i dau în judecată pentru a-mi recupera banii, este păcat că-şi bat joc de oameni în acest fel”, a spus, dezamăgit, Talaba. Punctul de vedere al reprezentanţilor Asirom nu vi-l putem oferi din simplul motiv că nu ne-a parvenit. Noi îl aşteptăm.

Persoanele care consideră că au fost nedreptăţite de către societăţile de asigurări sunt invitate să ne scrie pe adresa de email: office@telegrafonline.ro sau să ne contacteze la numărul de telefon 0241.488.340.