„Asistăm la o dezagregare a instituţiilor de aplicare a legii“

Fostul şef al Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE) Vasile Puşcaş a declarat că instituţiile de aplicare a legii se află într-un proces de dezagregare, comentând mediatizarea excesivă a suspiciunilor de corupţie de la vămi şi de la ANAF. Principalul perdant în toată această afacere este cetăţeanul, susţine Vasile Puşcaş. „Pierde cetăţeanul, pentru că el are nevoie de un stat care să-i ofere servicii din punctul de vedere al siguranţei, sub toate aspectele, de la cea alimentară şi până la cea socială sau, de ce nu, chiar până la cea economică“, afirmă fostul şef al DAE. „Ceea ce se întâmplă arată că statul nu poate să-şi respecte promisiunile şi mai ales angajamentele, obligaţiile pe care le are faţă de cetăţean ne arată de fapt un stat slăbit, un stat care, dacă este într-o asemenea relaţie cu cetăţeanul, nu va putea să facă faţă nici obligaţiilor parteneriale pe care le are în UE şi în sistemul internaţional“, explică Puşcaş. Fostul şef al Departamentului pentru Afaceri Europene consideră că instituţiile statului sunt în plin proces de „dezagregare“, nu doar o slăbire a lor, iar acestea nu vor putea să-şi îndeplinească nici măcar componenta pe care o au de a da stabilitate şi soliditate statului de drept. În luna februarie, anchetatorii anticorupţie au descins la vămile Moraviţa, Naidău, Foeni, Siret, Albiţa şi Ploieşti, fiind arestaţi peste o sută de vameşi şi poliţişti de frontieră, alţi câţiva zeci fiind puşi şi ei sub acuzare. În cadrul acestor anchete este vehiculat numele şefului Fiscului, Sorin Blejnar. Surse judiciare susţin, însă, că funcţionari ai vămilor au pretins şi primit importante sume de bani în numele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ceea ce constituie infracţiunea de trafic de influenţă.