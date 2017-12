Asistenta de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu a murit din cauza epuizării. S-a deschis dosar penal

Procurorii sibieni au deschis dosar penal în cazul asistentei de la Spitalul de Pediatrie care a murit din cauza epuizării. Acuzaţiile sunt de ucidere din culpă. Femeia a murit în urmă cu o săptămână, la vârsta de doar 30 de ani, imediat după ce a ieşit din tură. Deși s-a simțit rău de mai multe zile, a refuzat să își ia liber ca să își facă toate analizele necesare, de teamă să nu încurce graficul de ture al colegelor sale. Moartea sa a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la lipsa de personal dn sistemul medical românesc. Una dintre mămicile care erau internate în Spitalul de Pediatrie din Sibiu, şi care a vorbit cu asistenta care a decedat, ar fi auzit şi cum aceasta spunea că nu îşi poate lua liber. "Nu pot să îmi iau liber, dau peste cap tot graficul de luna aceasta - acestea au fost cuvintele spuse de asistenta care vorbea la telefon. Asta se întâmpla duminică seara. Era vizibil de sâmbătă seara că nu se simţea bine şi abia se ţinea pe picioare. Am îndrăznit să o întreb, dacă se simte atât de rău, de ce nu stă măcar o zi - două acasă. Mi-a răspuns că nu poate căci nu există personal de rezervă. Cu toate acestea, după ce a terminat tratamentele a deschis uşa salonului şi ne-a spus să mergem la ea pentru orice avem nevoie, la orice oră. (...) Duminică seara a apărut din nou la muncă şi lucrurile au decurs la fel ca sâmbătă. Singura schimbare a fost că ea se simţea mai rău. Luni dimineaţa a ieşit din tură şi a plecat cu soţul, care a venit să o aştepte. (...) A făcut stop cardio-respirator în maşină şi, cu toate eforturile celor de la Urgenţă, nu s-a mai putut face nimic. Avea 30 de ani, iar acasă o aştepta un copilaş de 3 ani", a scris femeia pe un grup de Facebook dedicat mamelor care îşi internează copiii la Pediatrie, în Sibiu.

Primul medic care a luat atitudine în acest caz este şeful secţiei Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, care spune că a „pierdut un om de echipă". "Lipsa de personal duce la epuizarea celor care trebuie să lucreze cât pentru doi - trei sau chiar mai mulţi. Iar epuizarea duce la boală. Şi boala lasă în urmă copii orfani. Precum în cazul Monicăi. A murit, bolnavă şi epuizată, o asistentă de 30 de ani, din Spitalul de Pediatrie. (...) Când am văzut feţele colegelor mele, toate, am înţeles că am pierdut un om din echipă. O echipă mai mare decât cea din care credeam până acum că fac parte. Echipa specială a celor care îngrijesc copii dincolo de orice, de propria lor familie şi de propria lor sănătate", a scris pe site-ul de socializare dr. Livia Ognean, medic-şef al secţiei Neonatologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. Medicul face o comparaţie între România, unde în secţia de nou-născuţi o asistentă îngrijeşte 15 - 20 de copii, faţă de alte ţări civilizate, unde o asistentă are în grijă 5 - 7 bebeluşi.

Surse din cadrul spitalului spun că, la autopsie, asistentei care a murit la puţin timp după ce a ieşit din gardă, în 3 octombrie, i-a fost descoperit un edem pulmonar.