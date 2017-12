Asistenţa socială, salvată de voluntari

Pentru sistemul de asistenţă socială din România, guvernarea portocalie din ultimii ani a fost cea mai neagră perioadă de după evenimentele din 1989. Din cauza salariilor reduse până la limita supravieţuirii, foarte mulţi angajaţi au preferat să părăsească sistemul şi să muncească fie în sectorul privat, fie în străinătate, pentru a nu mai avea grija zilei de mâine. Pe lângă plecarea în masă a salariaţilor, direcţiile generale de asistenţă socială şi pentru protecţia copilului s-au mai confruntat cu o problemă majoră care le-a dat activitatea „peste cap”: blocarea posturilor. Pentru a putea angaja un singur om era nevoie să plece alţi şapte angajaţi. Cu alte cuvinte, potrivit convingerilor guvernanţilor portocalii, un singur om ar fi trebuit să facă treaba a şapte salariaţi. În aceste condiţii nu este de mirare faptul că sistemul de asistenţă socială din România a fost la un pas de-a se întoarce în perioada regimului comunist, când asistaţii erau închişi în centre mamut unde erau doar supravegheaţi, pentru că nu exista suficient personal pentru a se încerca recuperarea şi integrarea lor în comunitate. Nici judeţul nostru nu a scăpat de efectele măsurilor luate de pedelişti, instituţiile aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) funcţionând în sistem de avarie, cu personal puţin şi prost plătit. Cu toate acestea, angajaţii au reuşit să ofere asistaţilor îngrijirile de care au nevoie.

101 VOLUNTARI În unele cazuri, personalul centrelor DGASPC a beneficiat şi de ajutorul voluntarilor, un exemplu în acest sens fiind Centrul de zi pentru copiii cu autism, centru înfiinţat în cadrul Direcţiei, la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa. „În acest an terapeutic , am avut parte de ajutorul a 101 voluntari. Cei mai mulţi sunt de la Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” din Constanţa, dar avem şi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, precum şi psihologi care au vrut să ne ajute”, a declarat şeful Centrului, Stănuţa Dae. Ajutorul voluntarilor a fost o adevărată „mană cerească” atât pentru specialiştii din cadrul centrului, cât şi pentru copii, în condiţiile în care o parte din angajate au intrat în concedii de maternitate, alţii au plecat, iar noi angajări nu puteau fi făcute. „Fără ajutorul voluntarilor nu am fi putut face decât supraveghere. Prezenţa lor a permis terapeutului să facă lucru individual cu copiii din centru”, a spus şeful Centrului. Pentru a răsplăti efortul celor care i-au ajutat să-şi desfăşoare activitatea, conducerea DGASPC i-a premiat, ieri, pe voluntari, pentru munca depusă în cadrul Centrului. „Munca depusă de aceşti tineri în cadrul Centrului i-a ajutat şi pe specialiştii noştri şi pe cei 31 de copii care beneficiază de serviciile noastre, precum şi pe părinţii acestora”, a spus directorul DGASPC, Petre Dinică, prezent la festivitatea de premiere. Reprezentanţii sistemului de asistenţă socială speră ca noul Guvern să ia în calcul posibilitatea deblocării unor posturi.