Asistenta-spectator de la Ambulanță, demisă

13:16:02 / 02 Septembrie 2014

directorul trebuie demis!

directorul Serviciului de Ambulanță este primul care trebuie demis si dupa aceea asistenta sau moasa sau ce e. Daca are astfel de oameni in subordine nu are nici o scuza... e clar ca si acolo vorbim de o mafie pe pile si spagi. ca manager nu are ce sa mai caute in functie, nu mai are de ce sa stea pe banii mei acest director. Ce cauta moasa pe salvare??